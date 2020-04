Zündfunk präsentiert DOK.fest München@home 2020

Mittwoch, 06. Mai 2020, 00:00 Uhr bis 24. Mai 2020 @home: Zu sehen sind die Filme für jeweils 4,50 Euro unter www.dokfest-muenchen.de.

Schwierige Zeiten erfordern neue Wege. Weil die Corona-Krise uns alle aktuell zum Rückzug ins Private zwingt, findet das 35. Internationale Dokumentarfilmfestival München online statt.

Und um dem Publikum in ganz Deutschland mehr Gelegenheit zu bieten, diese Filme zu entdecken, ist das Festival um eine Woche verlängert worden: Das DOK.fest München@home 2020 zeigt vom 6. bis 24. Mai 121 Dokumentarfilme aus 42 Ländern, viele davon als Premieren.

Darunter sind Filme über Donald Trump, Borussia Dortmund und Christoph Schlingensief, über die deutsche Swinger-Szene und Jugendliche, deren Beziehungen hauptsächlich online stattfinden. Zu sehen sind die Filme für jeweils 4,50 Euro unter www.dokfest-muenchen.de.

Im Zündfunk widmen wir uns u. a. folgenden Highlights:

#UNFIT. THE PSYCHOLOGY OF DONALD TRUMP

(Regie: Don Portland/USA, 83 Minuten / Englisch)

Eine Reise ins Herz der Finsternis: Psychiater und Journalisten analysieren die Psyche von Donald Trump, dem mächtigsten Soziopathen der Welt.

LOST IN FACE (Regie: Valentin Riedl/Deutschland, 81 Minuten)

Carlotta kann das Gesicht eines Menschen nicht vom Gesicht eines Schimpansen unterscheiden. Sie ist gesichtsblind. Was bedeutet das für einen Menschen? Für ein Schulkind, das jeden Tag aufs Neue weder Mitschüler*innen noch Lehrer*innen erkennt? Der Neurowissenschaftler Valentin Riedl nimmt uns mit in die Welt Carlottas, in der Gesichter nicht vorkommen. „Als Hirnforscher und Filmkünstler schafft es Valentin, abstrakte Wissenschaft mit der Kunstform des Films zu verknüpfen und eröffnet uns damit einen Blick in eine neue Welt", sagt Wim Wenders.

Der Film gewann den Publikumspreis als Bester Dokumentarfilm beim Filmfestival Max Ophüls Preis.

Die neue Reihe DOK.music liefert als neue Sektion Musikalisches für Augen und Ohren, unter anderem mit Filmen über The Band, Rock aus Sambia, Heavy Metal aus Kuba sowie einem Konzertmitschnitt von Dreiviertelblut. Die Schwerpunktreihe DOK.focus lasting memories beschäftigt sich mit Zeitzeug.innen des Nationalsozialismus und dem Umgang der nachfolgenden Generationen mit deren Vermächtnis. Drei Hauptwettbewerbe – DOK.international, DOK.deutsch, DOK.horizonte – versammeln Höhepunkte internationalen Filmschaffens. Das Rahmenprogramm umfasst eine virtuelle Eröffnung im Deutschen Theater und Q&As mit Filmemacherinnen und Filmemachern per Videokonferenz – für ein neues, digitales Festivalgefühl.

Das DOK.fest München verleiht alle 14 Preise, die auch für das reguläre Festival vorgesehen waren. Fest stehen bereits zwei Gewinnerfilme: Die Produzentinnen Eva Illmer und Halina Dyrschka werden für JENSEITS DES SICHTBAREN – HILMA AF KLINT mit dem VFF Dokumentarfilm-Produktionspreis ausgezeichnet. Der iranische Regisseur Reza Farahmand erhält den Dokumentarfilmpreis der SOS-Kinderdörfer weltweit für COPPER NOTES OF A DREAM (weitere Infos zu den Filmen s. unten).

Das Kinder- und Jugendprogramm DOK.education bietet online einen Youtube- und einen Kamera-Workshop. Und das Webinar „Dokumentarfilmschule“ für Schulklassen kommt wie gerufen für all die Lehrer*innen und Schüler*innen, deren Schulalltag gerade zuhause stattfindet.

Das Festivalprogramm finden Sie unter www.dokfest-muenchen.de

Übersicht:

Eröffnungsfilm / DOK.focus lasting memories

THE EUPHORIA OF BEING

(Regie: Réka Szabó / Ungarn, 83 Minuten / Ungarisch mit englischen Untertiteln)

Die 90-jährige Holocaust-Überlebende Éva Fahidi entwickelt mit einer Choreographin und einer Tänzerin eine Tanzperformance. Der Film dokumentiert die monatelange Probenarbeit. Der Prozess bringt schmerzhafte Erinnerungen wieder an die Oberfläche. Mehr und mehr wird die performative Arbeit zur Auseinandersetzung mit dem Trauma.

DOK.music

ONCE WERE BROTHERS – ROBBIE ROBERTSON & THE BAND

(Regie: Daniel Roher / Kanada, USA, 100 Minuten / Englisch)

„The Band ist die größte Band in der Geschichte des Universums“, sagte George Harrison. In

ONCE WERE BROTHERS erzählt Band-Leader Robbie Robertson die ganze unglaubliche Geschichte: The Band begleitete Bob Dylan, als er auf der ganzen Welt ausgebuht wurde, und nahm mit ihm legendäre LPs auf. Die eigenen Alben von The Band änderten dann den Gang der Rockgeschichte, wie Fans wie Bruce Springsteen und Eric Clapton erläutern. Später nahm das Leben der meisten Mitglieder eine tragische Wendung.

WE INTEND TO CAUSE HAVOC

(Regie: Gio Arlotta / Tschechien, 88 Minuten)

Die Band Witch, mit dem Leadsänger Jagari, führten in den 70er Jahren die Zamrock Bewegung Sambias an. Doch nach ein paar Jahren ändern sich die Umstände im Land. Während Rezession und Hungersnot werden keine Alben herausgebracht, der Sänger wird zum Minenarbeiter. Als Regisseur Gio Arlotta die Musik von Witch entdeckt und Jagari trifft, ändert sich alles. Eine neue Band wird gegründet und Witch geht mit europäischen Musikern wieder auf Tour.

LOS ÚLTIMOS FRIKIS

(Regie: Nicholas Brennan / USA, 75 Minuten / Spanisch mit englischen Untertiteln)

Die kubanische Heavy Metal-Band Zeus musste jahrzehntelang darum kämpfen, ihre Musik in ihrer Heimat spielen zu dürfen. Inzwischen wird sie mit staatlichen Geldern finanziert. Zur Feier ihres 30. Jubiläums geht sie auf Tour – danach beginnt für die Band eine depressive Zeit in Havanna.

DREIVIERTELBLUT LIVE IM CIRCUS KRONE

(Regie: Marcus H. Rosenmüller, Johannes Kaltenhauser / Deutschland, 93 Minuten)

Ein Konzertmitschnitt der Münchner Band um Gerd Baumann und Sebastian Horn, der auch von den Bananafishbones bekannt ist. Senderbeteiligung: BR

TONSÜCHTIG – DIE WIENER SYMPHONIKER VON INNEN

(Regie: Iva Švarcová, Malte Ludin / Österreich, 90 Minuten)

Das Innenleben der Wiener Symphoniker: Orchestermusiker zwischen Grandiosität und Zerreißproben.

IT’S ME, HILARY HAHN

(Regie: Benedict Mirow / Deutschland, USA, 90 Minuten)

Eine Langzeitdokumentation über Hilary Hahn, eine der erfolgreichsten Geigerinnen unserer Zeit: Gedreht wurde von 2003, als sie Anfang zwanzig war, bis 2019. Senderbeteiligung: BR

DOK.focus lasting memories

DIE WINTERREISE

(Regie: Anders Østergaard / Deutschland, 88 Minuten / Englisch, Deutsch mit englischen Untertiteln)

Der letzte Film mit Bruno Ganz ist eine Mischung aus Spiel- und Dokumentarfilm. Er erzählt von der Suche des US-Amerikaners Martin Goldsmith nach der geheimnisvollen Vergangenheit seiner Eltern. Er konfrontiert seinen alternden, in Arizona lebenden Vater Gunther (Bruno Ganz) damit, und ihr Gespräch führt Vater und Sohn ins Deutschland der 1930er Jahre. Dort waren Gunther und seine Frau Rosemarie als junge Musiker Teil des Jüdischen Kulturbundes, der von Goebbels initiiert wurde. Sie gaben alles für die Musik, bevor sie das schreckliche Ziel des Projekts erkannten.

LE FANTOME DE SPANDAU

(Regie: Idriss Gabel, Maria Calvas / Belgien, 73 Minuten /

Französisch mit englischen Untertiteln)

„Ich bereue nichts“, sagte Rudolf Hess während des Nürnberger Kriegsverbrechertribunals. Kann man so jemandem vergeben? Der Franzose Charles Gabel war zehn Jahre Pastor im Spandauer Kriegsverbrechergefängnis – und wurde Hess’ einzige Vertrauensperson. „Ich wollte zu Hess’ Menschlichkeit vordringen“, erklärt der heute 88-Jährige seinen Enkeln, die den Film gedreht haben. Ein intensiver Geschichtsdiskurs über deutsche Schuld und späte Sühne.

DISPLACED

(Regie: Sharon Ryba-Kahn / Deutschland, 84 Minuten / Englisch, Deutsch, Jiddisch mit englischen Untertiteln)

Sharon ist Enkelin von Überlebenden der Schoah, die Vergangenheit ist für sie allgegenwärtig. Um sich ihrem Unbehagen in Deutschland zu nähern, nimmt sie nach Jahren der Funkstille wieder Kontakt zu ihrem Vater auf. Er lebt in Tel Aviv, sie in Berlin. In DISPLACED gibt sie Einblick in ihr Innenleben und spricht über ihr kompliziertes Verhältnis zu dem Land, in dem sie lebt.

Gewinnerfilme 2020 (bereits bekanntgegeben)

JENSEITS DES SICHTBAREN – HILMA AF KLINT

(Regie:Eva Illmer / Deutschland, 93 Minuten)

1906 malte die schwedische Malerin Hilma af Klint ihr erstes abstraktes Bild – Jahre vor Kandinsky oder Mondrian. Aber führende Museen ignorierten ihre wegweisenden Werke lange. Erst viele Jahrzehnte nach ihrem Tod wurde sie entdeckt. Der Film zeigt das faszinierende Werk der theosophisch geprägten Künstlerin, die jenseits des Sichtbaren nach einer tieferen Weltsicht suchte.

Ausgezeichnet mit dem VFF Dokumentarfilm-Produktionspreis 2020

COPPER NOTES OF A DREAM

(Regie: Reza Farahmand / Kanada, Iran, 90 Minuten / Arabisch mit englischen Untertiteln)

Der zehnjährige Malook lebt mit seiner Schwester in einem Vorort von Damaskus, der im syrischen Bürgerkrieg völlig zerstört wurde. Die Häuser sind zerbombt, und doch wachsen in Malook Hoffnungen und Träume heran: Er will Sänger werden und plant gemeinsam mit seiner Schwester ein Konzert mit professionellen Musikern. Um Geld dafür zu verdienen, ziehen sie und ihre Freunde die Kupferdrähte aus den Wänden der leerstehenden Gebäude.

Ausgezeichnet mit dem Dokumentarfilmpreis der SOS Kinderdörfer weltweit

Weitere Film-Highlights

LOST IN FACE

(Regie: Valentin Riedl / Deutschland, 81 Minuten)

Carlotta kann das Gesicht eines Menschen nicht vom Gesicht eines Schimpansen unterscheiden. Sie ist gesichtsblind. Was bedeutet das für einen Menschen? Für ein Schulkind, das jeden Tag aufs Neue weder Mitschüler.innen noch Lehrer.innen erkennt? Der Neurowissenschaftler Valentin Riedl nimmt uns mit in die Welt Carlottas, in der Gesichter nicht vorkommen. „Als Hirnforscher und Filmkünstler schafft es Valentin, abstrakte Wissenschaft mit der Kunstform des Films zu verknüpfen und eröffnet uns damit einen Blick in eine neue Welt", sagt Wim Wenders. Der Film gewann den Publikumspreis als Bester Dokumentarfilm beim Filmfestival Max Ophüls Preis.

SWINGER – DIE WUNDERBARE WELT DES PARTNERTAUSCHS

(Regie: Stefan Zimmermann / Deutschland, 75 Minuten)

Die deutsche Swinger-Szene in Clubs, Pornokinos und Wohnzimmern: Angela swingt am liebsten in ihrer Heimat Franken. Claudia hatte schon mit 15 ihren ersten Dreier. Angelika sucht den Mann fürs Leben in thüringischen Pornokinos. Und Tom liebt seine Frau noch mehr, wenn er sie beim Sex mit fremden Männern beobachten kann.

NACHSPIEL

(Regie: Christoph Hübner / Deutschland 2019, 94 Minuten)

Der Film begleitet drei hoffnungsvolle Nachwuchs-Fußballer von Borussia Dortmund über zwanzig Jahre lang. Einer wird erfolgreicher Profi (Florian Kringe), der zweite Busfahrer, der dritte macht Karriere als Wirtschaftswissenschaftler und arbeitet schließlich bei der EU. Eine faszinierende Langzeitbeobachtung.

HOPE FROZEN

(Regie: Pailin Wedel / Thailand, 76 Minuten / Englisch, Thai mit englischen Untertiteln)

Die zweijährige Tochter eines thailändischen Wissenschaftlers ist todkrank. Er und seine Frau treffen eine Entscheidung: Sie lassen das Gehirn des Kindes einfrieren, in der Hoffnung, dass es eines Tages wieder zum Leben erweckt werden kann.

SCHLINGENSIEF – IN DAS SCHWEIGEN HINEINSCHREIEN

(Bettina Böhler / Deutschland, 124 Minuten)

Zehn Jahre schon fehlt der Oberhausener Totalkünstler Christoph Schlingensief dem internationalen Kunstbetrieb. Bettina Böhler erweckt ihn zu neuem Leben: mit sensationellem Archivmaterial – und Schlingensief selbst als Erzähler.

MATING

(Regie: Lina Maria Mannheimer / Schweden, 90 Minuten / Schwedisch mit englischen Untertiteln)

Die Millennials Naomi und Edvin geben in sozialen Netzwerken viel über ihre On-Off-Beziehung preis. Filmemacherin Lina Maria Mannheimer bekommt uneingeschränkten Zugang zu ihren Accounts auf Facebook, Tinder, Instagram, WhatsApp und so weiter. MATING begleitet die digitale und analoge Reise der beiden. Finden sie zu sich selbst – und zueinander?

WALCHENSEE FOREVER

(Regie: Janna Ji Wonders / Deutschland, 110 Minuten)

Janna Ji Wonders erzählt in diesem emotionalen Dokumentarfilm die Geschichte ihrer Familie. Sie spannt einen Generationsbogen von ihrer Urgroßmutter bis hin zu ihrer kleinen Tochter und beantwortet die Frage: Was zählt am Ende wirklich? Janna Ji Wonders gewann mit WALCHENSEE FOREVER den Bayerischen Filmpreis und den Kompass-Perspektive-Preis bei der Berlinale.

ENDLICH TACHELES

(Regie: Jana Matthes, Andrea Schramm / Deutschland, 104 Minuten)

Yaar hält sich für den unjüdischsten Juden der Welt. Von seinem Vater und dessen Holocaustgeschichten hat er die Nase voll. Er entwickelt ein Computerspiel mit wehrhaften Juden und menschlichen Nazis. Dann funkt ihm seine eigene Familiengeschichte dazwischen. ENDLICH TACHELES erzählt ein aktuelles Thema aus der Sicht eines 21-Jährigen: Was hat der Holocaust heute noch mit mir zu tun?

VIVOS

(Regie: Ai Weiwei / Deutschland 112 Minuten / Spanisch mit englischen Untertiteln)

Im September 2014 werden 49 mexikanische Student*innen von Polizeikräften und anderen maskierten Angreifern brutal angegriffen. Sechs von ihnen sterben, der Rest verschwindet spurlos, der Fall ist nach wie vor ungeklärt. Mit meditativen, atemberaubenden Fotografien und intimen Interviews beschreibt der berühmte Künstler und Filmemacher Ai Weiwei die Geschichten der Opfer und ihrer Angehörigen.

AFTER MUNICH

(Regie: Francine Zuckerman / Kanada, 78 Minuten / Deutsch, Englisch, Hebräisch mit englischen Untertiteln)



München 1972: Bei den Olympischen Spiele nehmen palästinensische Terroristen elf Mitglieder der israelischen Mannschaft als Geiseln. AFTER MUNICH zeichnet die Tragödie und ihre Folgen nach. Im Fokus stehen vier Frauen, darunter Ankie Spitzer, Witwe des ermordeten Fechttrainers André Spitzer, und die Mossad-Agentin Sylvia Rafael.

THE INVISIBLE LINE – DIE GESCHICHTE DER WELLE

(Regie: Emanuel Rotstein / Deutschland, 53 Minuten / Englisch)

1967 führte der Geschichtslehrer Ron Jones an einer High School in Kalifornien ein Sozialexperiment durch, das seiner Klasse die Mechanismen faschistischer Bewegungen verdeutlichen soll. Es wird später unter dem Namen „The Third Wave“ weltweit bekannt, vor allem durch Morton Rhues Roman „Die Welle“. Im Dokumentarfilm kommen Ron Jones und seine Schüler ausführlich zu Wort.

THE SELF PORTRAIT

(Regie: Margreth Olin / Norwegen, 77 Minuten / Norwegisch mit englischen Untertiteln)

Lene Marie Fossen war eine aufstrebende Fotografin kurz vor dem internationalen Durchbruch, und sie litt an schwerer Magersucht. THE SELF PORTRAIT begleitet die Frau, während sie auf dem Kunstmarkt immer gefragter wird. Die junge Frau ist nach den Dreharbeiten verstorben. Senderbeteiligung: BR

DIE HEIMREISE

(Regie: Tim Boehme / Deutschland, 97 Minuten)

Bernd wäre so gern „normal“, doch seine Mutter trank Alkohol in der Schwangerschaft und schädigte so sein Gehirn. Er kennt seine Mutter nicht – überhaupt weiß er so gut wie nichts über seine Vergangenheit, denn der 38-jährige hat seine gesamte Kindheit und Jugend in Heimen verbracht. Bernd ist fest entschlossen, sich seine Identität zurückzuholen und begibt sich mit seinem Arbeitskollegen Johann auf eine Reise in die Vergangenheit.

SILENCE RADIO

(Regie: Juliana Fanjul / Schweiz, 79 Minuten / Spanisch mit deutschen und englischen Untertiteln)

Die unbestechliche mexikanische Journalistin Carmen Aristegui wird von ihrem Radiosender entlassen. Aber sie setzt ihren gefährlichen Kampf fort: gegen die Kartelle, gegen die korrupte Politik, im Gedenken an über hundert ermordete mexikanische Journalisten.

SUNLESS SHADOWS

(Regie: Mehrdad Oskouei / Iran, 74 Minuten / Persisch mit englischen Untertiteln)

Der Film zeigt Mädchen im Teenageralter, die wegen des Mordes an einem männlichen Familienmitglied in einem iranischen Jugendgefängnis sitzen. Sie offenbaren vor der Kamera ihre innersten Gedanken, Gefühle und Zweifel.

FRITSCHS PFUSCH

(Regie: Lisa Wagner / Deutschland, 79 Minuten)

Das Ende der Ära Castorf an der Volksbühne steht bevor, sein Nachfolger Chris Dercon kommt bald. Inmitten des Theaterstreits arbeitet Herbert Fritsch im Herbst 2016 mit dem Ensemble an „Pfusch“. Es wird improvisiert und gestritten. Je näher der Premierentermin rückt, desto spürbarer wird die Anspannung.

TONI MORRISON – THE PIECES I AM

(Regie: Timothy Greenfield-Sanders / USA, 120 Minuten / Englisch)

Ein vielfach preisgekrönter Dokumentarfilm über die Literaturnobelpreisträgerin. Zu den Interviewten zählen Oprah Winfrey und Angela Davis.

DER BÄR IN MIR

(Regie: Roman Droux / Schweiz, 91 Minuten)

Am äußersten Ende Alaskas beobachtet der Schweizer Biologe David Bittner seit 15 Jahren Grizzlys. Er kommt den Tieren dabei so nahe, dass er ihren Atem spüren kann.

SMOG TOWN

(Regie: Meng Han / China, 80 Minuten / Chinesisch mit englischen Untertiteln)

Langfang, 40 Kilometer von Peking entfernt, ist eine der am stärksten luftverschmutzten Städte Chinas. Die Mitarbeiter im örtlichen Umweltschutzbüro arbeiten hart daran, das zu ändern. Die Führung in Peking übt starken Druck aus, und es sind weitreichende Maßnahmen erforderlich, um den Nebel aus Rauch und Abgasen zu bekämpfen, der die Stadt regelmäßig bedeckt.

AGAINST THE CURRENT

(Regie: Óskar Páll Sveinsson / Island, 90 Minuten / Isländisch mit englischen Untertiteln)

Veiga Grétarsdóttir vollbringt eine grandiose sportliche Leistung: Als erste Frau umrundet sie Island im Kajak – gegen die Strömung. Der Kampf mit der Arktischen See wird zum Symbol für Veigas Lebensweg. Sozialisiert als Mann in einer abgelegenen Gegend Islands zwingt sie sich, den gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen. Erst im Alter von 38 Jahren, als verheirateter Familienvater mit zwei Kindern und schwerer Depression, wagt Veiga den alles verändernden Schritt und lässt ihren Körper anpassen.