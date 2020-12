20-jähriger Streit um Kadabra beendet Uri Geller: "Es tut mir leid, was ich der Pokémon-Community angetan habe - vergebt mir"

Es ist ein sehr bizarrer Streit, der da beendet wurde: 20 Jahre lang war die Pokémon-Karte von Kadabra verboten. Der Mentalist Uri Geller hatte Klage eingereicht. Denn Kadabra trug einen Löffel und war an Geller angelehnt. Nun hat Geller das Verbot aufgehoben - und die Community steht Kopf. Wir haben Uri Geller in Tel Aviv angerufen.

Zündfunk: Vielleicht fangen wir einfach am Anfang an. Das war in den frühen 2000ern. Es gab da diese Karte mit einem Pokémon namens Kadabra – was ist da genau passiert?

Uri Geller: Ich war zu Besuch in Japan. Man kennt mich in Japan, ich mache dort seit 1974 große Fernsehshows. Ich war also in diesem Einkaufszentrum und auf einmal kamen hunderte Kinder auf mich zu gerannt und alle wollten, dass ich ihre Pokémon-Karte unterschreibe. Also habe ich wie immer angefangen, Autogramme zu geben – ich bin immer nett zu jedermann. Dann erst habe ich bemerkt, dass auf den Karten mein Name steht. Auf Japanisch heißt das Pokémon „Yungeller“, das klingt meinem Namen sehr ähnlich.

Da habe ich mich gefragt, was hier eigentlich los ist. Als ich wieder in New York war, habe ich recherchiert und festgestellt, dass Nintendo eine Karte druckt, die außerhalb Japans "Kadabra" heißt. Kadabra ist eine kleine Kreatur, die einen Löffel in der Hand hält. Nur: Mich hat nie jemand um Erlaubnis gefragt. Zu der Zeit war ich irgendwie auf einem Egotrip, da war ich auch ziemlich rücksichtslos. Ich hab es einfach nicht verstanden. Niemand sollte meinen Namen so verwenden. Also habe ich in Los Angeles Klage eingereicht. Und Nintendo hat die Yungeller-Karte aus dem Verkehr gezogen. Es gab jetzt also 20 Jahre lang keine Yungeller-Karte und auch keine Kadabra-Karte.

Und dann, vor ungefähr drei Wochen, habe ich mit meiner Enkelin in Los Angeles gefacetimed. Und meine Enkelin hat Karten gespielt. Und ich habe mir gedacht: "Weißt du was, ich werde das Verbot bei Nintendo aufheben." Ich habe einen sehr netten Brief an den Vorsitzenden von Nintendo geschrieben. Ich wollte sicher gehen, dass der Brief auch wirklich dort ankommt. Also habe ich den Brief an eine meiner besten Freundinnen geschickt, eine sehr bekannte Geschäftsfrau in Japan. Sie hat bei Nintendo angerufen, und zwei Leute kamen um den Brief abzuholen. Die haben das sogar fotografiert. Ich habe zu dem ganzen Vorgang letzte Woche getwittert – und die Sache ging viral. Es ist der Hammer. Es ist unglaublich. Und deswegen rufen Sie mich jetzt an.

Ja genau. Haben Sie damals auch mit Nintendo gesprochen? Sie haben das Verfahren ja verloren, aber die Karte wurde trotzdem zurückgezogen. Wissen Sie warum?

Ich will hier nicht in die Tiefe gehen, was das rechtliche Zeug betrifft. Daran kann ich mich nicht mehr richtig erinnern. Der Anwalt hat mir geraten in Japan zu klagen, aber das wollte ich nicht. Ich war überrascht, dass die Karte aus dem Verkauf gezogen wurde. Das ist alles woran ich mich erinnere. Aber wissen Sie, ich liebe Pokémon. Und ich bin sehr froh, dass das Ganze jetzt vorbei ist, zumindest von meiner Seite aus. Und jetzt liegt es an Nintendo, die Yungeller-Karte zurückzubringen. Ich habe hunderte Mails aus der ganzen Welt bekommen. Ich werde zu dieser Geschichte ständig interviewt.

Haben Ihnen nicht damals schon Fans geschrieben, damit Sie das Verbot aufheben?

In den 20 Jahren würde ich sagen, dass ich so ungefähr 20.000 Emails von Kindern und Erwachsenen bekommen habe, die mich praktisch angefleht haben, diese Sache zu klären. Die Nachrichten sind auch zu Teilen der Grund, warum ich das jetzt bewilligt habe. Ich habe bald Geburtstag und Weihnachten ist ja auch bald. Viele Leute sagen mir jetzt, dass das ein Wunder ist, oder ein episches Ereignis. Es ist unglaublich. Einfach unglaublich. Ich bitte um Vergebung. Es tut mir leid, was ich der Pokémon-Community vor 20 Jahren angetan habe! Ich sage es noch mal: Bitte vergebt mir. Ich war dumm, ich wusste nicht was ich da tue. Es ging mir gar nicht ums Geld, ich war eher verletzt, weil mich niemand um Erlaubnis gefragt hat. Also, an alle Pokémon-Sammler in Deutschland: Ich liebe euch. Ich umarme euch.

Wie verbringen Sie jetzt Ihre Zeit?

Wegen Covid mache ich vor allem eine Menge Zoom-Touren durch mein Museum.

Ihr Museum?

Ich würde sagen, 95 Prozent der Ausstellungsstücke sind Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. Zum Beispiel aus der Zeit, als ich mit Salvador Dalí gearbeitet habe, da hat er mir tolle Skulpturen gemacht. Aber das beste Geschenk, das ich von ihm habe, ist aus den 1970ern: Er kam aus seinem Schlafzimmer und hatte eine schwere Kristallkugel in der Hand. Er hat sie mir gegeben, und sagte: "Uri, das hier ist sehr wertvoll. Ich will, dass du das hier dein ganzes Leben lang behältst. Dieser Stein hat Leonardo Da Vinci gehört." Naja, ich habe ihm nicht so recht geglaubt. Ich habe gelächelt und so getan als wäre ich ganz erstaunt. Ich sagte zu ihm "Oh wow Dalí, wow!" aber geglaubt habe ich es nicht. Also habe ich den Kristall auf meinen Cadillac geschraubt.

Dann, vor fünf Jahren, hat man ein Gemälde von Leonardo Da Vinci gefunden, es heißt „Salvator Mundi“. Als ich es in der New York Times gesehen habe, war ich ganz schockiert: Auf dem Bild sieht man Jesus und in seiner linken Hand hält er die Kugel, die Dalí mir geschenkt hat. Da habe ich gemerkt, dass Dalí die Wahrheit gesagt hat. Und Diese Kristallkugel ist jetzt jedenfalls in meinem Museum. Außerdem habe ich Sachen von David Bowie, John Lennon, Michael Jackson und den Astronauten, die auf dem Mond waren. Ich habe Kristalle, die über 500 Millionen Jahre alt sind. Ich habe sogar ein Geschenk, dass mir Gaddafi gegeben hat, ein riesiges Modellflugzeug von Libyan Airlines.

Sehr viele Leute erinnern sich auch noch an ihre Catchphrase, ich glaube ich werde den auch nie vergessen. Wie ging die nochmal? Echat, Steim, Schalosch?

Immer wenn deutsche Touristen nach Israel kamen, also noch vor Corona, riefen sie mir zu: Echat, Steim, Schalosch. Da werde ich immer ganz emotional, wissen Sie, meine Mutter kommt aus Wien, und zwar aus der Familie von Sigmund Freud. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber auf meinem britischen Pass steht Uri Geller Freud. Und die Tatsache, dass ich so viele Menschen in Deutschland berührt habe, das berührt mich einfach sehr.

Ich will noch eine wichtige Nachricht an die deutschen Jugendlichen weitergeben! Denkt immer daran: Wenn ihr etwas mit eurem Verstand tun könnt, dann könnt ihr es auch mit eurem Körper tun. Was immer ihr visualisieren könnt, könnt ihr materialisieren. Es gibt nichts, was ihr nicht sein könnt, nichts was ihr nicht tun könnt, denn ihr seid die Architekten eures eigenen Lebens. Konzentriert euch auf die Schule, geht an die Uni. Fangt niemals an mit Rauchen, fasst bloß keine Drogen an. Denkt immer an den Erfolg, und versucht immer, eine positive Einstellung zu bewahren!