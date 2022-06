"Up & Away" Σtella mixt mit traditionellen griechischen Sounds und Westcoast-Pop eines der besten Sommeralben des Jahres

Klingt nach alten Polaroids aus dem Griechenland-Urlaub

Σtella - Up and Away (Official Video)

Westcoast-Pop gesellt sich auch noch dazu

In der Musik von Σtella spüren wir geradezu die flirrende Hitze - sei es die Hitze in Griechenland, der Türkei, dem Libanon, Texas oder eben Kaliforniens. Die US Westküste spielt für Σtella überhaupt eine wichtige Rolle: Das legendäre Indielabel Sub Pop aus Seattle hat Σtella unter Vertrag genommen. Im Vergleich zu früher hat sie mit dem renommierten Label jetzt eine noch viel größere Reichweite: „Mit Sub Pop an der Seite läuft es jetzt viel besser. Ich komme aus Griechenland und das ist für viele nur ein Urlaubsland. Wir sind nicht auf der musikalischen Landkarte. Warum? Weil wir eben nicht Frankreich, England oder Deutschland sind. Wir hatten die extreme Finanz- und Wirtschaftskrise in Griechenland. Das war hart. Es gab dann keine Austauschprogramme für junge Künstler*Innen. Das ist nichts, was unsere Regierung im Moment unterstützen will. Eine Schande eigentlich, weil es gerade in Athen so eine lebendige Indieszene gibt. Da geht’s ab. In Griechenland gibt es so viel Talent, aber keine Hilfen. Es ist eine Schande."