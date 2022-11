Aino Suni "Heartbeast" zeigt eine ungleich gewichtete Liebe zwischen Stiefschwestern

In diesem Film geht es um Gegensätze, um Thesen und Antithesen, um Hell und Dunkel, warm und kalt. Es geht aber auch um die Liebe und um Spaltung. Zwei unterschiedliche Menschen begegnen sich in Frankreich. Da ist die 17-jährige Elina. Sie hat superkurze, grüne Haare und ist Rapperin - alles an ihr signalisiert Anti-Bürgerlichkeit. Elina ist gerade von Finnland nach Südfrankreich übergesiedelt. Der neue Mann ihrer Mutter lebt auf der Sonnenseite Europas und hat eine Tochter: Sofia. Die ist sein ganzer Stolz: Eine zarte Ballett-Tänzerin mit einem Engelsgesicht. Elina freundet sich mit ihrer Stiefschwester an und ist ganz hingerissen.

Ein Ungleichgewicht der Liebe, das viele schon mal erlebt haben

Sofias hat nämlich auch eine andere Seite: Sie ist das Gegenteil einer braven Schülerin mit Bestnoten. Stattdessen genießt sie ihre Erscheinung, feiert viel und hat schon jede Menge Drogenerfahrung. Alina dagegen ist da nahezu unerfahren, sie war schon in Finnland eher eine Außenseiterin. Im Grunde ist sie ein nachdenklicher, vorsichtiger Mensch, unsicher in der neuen Umgebung und auch in der französischen Sprache. Wir haben es in diesen Film also mit der klassischen Disposition der Jugend zu tun: Hier das Aufbegehren gegen die Konventionen der Älteren, da die Unsicherheit, wer man eigentlich wirklich ist. Alina lässt sich auf einer Party von Sofia in die Geheimnisse des Rausches einführen.

Natürlich verliebt sich Alina unsterblich in Sofia, aber da ist sie nicht die Einzige. Es gibt ein starkes Ungleichgewicht zwischen den Stiefschwestern, wie das so oft ist in der Liebe: Der- oder diejenige, die mehr begehrt, hat schon verloren. Alina weiß instinktiv, dass sie Sofia nicht lange halten kann, aber sie tut alles dafür, es trotzdem zu versuchen. So nimmt sie die Stiefschwester mit nach Hamburg, wo ihr Vater lebt und eine Ballettschule ist, für die sich Sofia interessiert. Nachts auf der gemeinsamen Matratze versucht sich Alina in Sachen Nestbau.

Altbekannte Themen, die immer wieder mitreißen