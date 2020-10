Die Topp Träxx des Monats Das hört unsere Redaktion im Oktober

1. SAULT Free Forever Living Originals

2. SUFJAN STEVENS Make Me An Offer I Can't Refuse Asthmatic Kitty

3. IDLES Grounds Partisan

4. PUBLIC ENEMY Public Enemy Number Won (feat. Ad-Rock, Mike D & Run DMC) Def Jam / Universal

5. THE MAGIC GANG Just A Minute Warner

6. ALL DIESE GEWALT Andere Glitterhouse

7. SOOM T Far From Home X-Ray Production

8. FENNE LILY I used to hate my body but now i just hate you Dead Oceans

9. FLEET FOXES Jara Anti-

10. MONTA All These Goods Are Gone Labelmate / Rewika

11. JÓNSI Cannibal ft Elizabeth Fraser Krunk

12. IDLES A Hymn Partisan

13. CAYUCAS California Girl Park The Van / Ferryhouse

14. MARIE DAVIDSON & L´OEIL NU Renegade Breakdown Ninja Tune

15. PORRIDGE RADIO 7 Seconds Secretly Canadian Canadian

16. CHARLIE KELLER Ich, Sigmund Jähn Große Freiheit

17. TRAVIS The Only Thing (feat. Susanna Hoffs) BMG

18. SAULT Street Fighter Forvever Living Originals

19. BILLY NOMATES No Invada