Die Topp Träxx des Monats Das hört unsere Redaktion im Juli

1. SAULT London Gangs Forever Living Originals

2. WET LEG Chaise Longue Domino

3. MATTHEW E. WHITE Genuine Hesitation Domino

4. KINGS OF CONVENIENCE Love Is A Lonely Thing feat Feist EMI / Universal

5. LUCY DACUS VBS Matador

6. FUNGAI MALIANGA Finsbury Park Party Burning Vibrations / Backatcha

7. DAWN RICHARD Bussifame (Felix Da Housecat x Dave The Hustler Remix) Merge

8. ROSTAM From The Back of Cab Matsor Projects / Secretly Canadian

9. LOW Days Like These Sub Pop

10. PACHYMAN Big Energy ATO / PIAS

11. THIS IS THE KIT Coming To Get You Nowhere (Joe´s Garage Version) Rough Trade

12. LUCY DACUS Brando Matador

13. SAN ANTONIO KID Gold Digger´s Rag Off Label

14. SLUT How Trivial We Are Lookbook

15. THE MOUNTAIN GOATS The Destruction of the Superdeep Kola Borehole Tower Merge

16. THE GO! TEAM A Bee Without Its Sting Memphis Industries

17. MELENAS Osa Polar (Grauzone – Eisbär Cover) Trouble In Mind

18. HELADO NEGRO Gemini and Leo Private Energy / 4AD

19. FAYE WEBSTER I Know I’m Funny haha Secretly Canadian