Die Topp Träxx des Monats Das hört unsere Redaktion im Dezember

1. GAYE SU AKSOL Anadolu Ejderi Glitterbeat / Glitterhouse

2. SAULT God Is In Control Forever Living Originals

3. DUMBO TRACKS + MARKUS ACHER Everybody Knows (John Holt Cover) Italic

4. WEYES BLOOD The Worst Is Done Sub Pop

5. RUN THE JEWELS Fuera de Vista ft. Baco Exu Do Blues (Trookos Version) Jewel Runners / BMG Rights

6. JEB LOY NICHOLS What Does A Man Do All Day On-U Sound

7. CHANCHA VIA CIRCUITO El Pavo Real (feat Meridien Brothers) Wonderwheel

8. BROCKHAMPTON Brockhampton Question Everything / RCA / Sony

9. FELIX LABAND Derek And Me Compost

10. GENESIS OWUSU Get Inspired Ourness / AWAL

11. STELLA SOMMER Sorrow Had A Brother Buback

12. GAYE SU AKSOL Biz Ne Zaman Düşman Olduk Glitterbeat / Glitterhouse

13. PLAID Tomason Warp

14. WEYES BLOOD It's Not Just Me, It's Everybody Sub Pop

15. EZRA COLLECTIVE Ego Killah Partisan

16. Derya Yıldırım & Grup Şimşek Darıldım Darıldım Bongo Joe

17. ORBITAL Dirty Rat feat Sleaford Mods London

18. MALVA Dance With The Devil Trikont

19. ALBERTINE SARGES Hold On Moshi Moshi