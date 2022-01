Artists to watch Danger Dan und Co. empfehlen Künstler*innen, die 2022 wichtig werden

Rapper Danger Dan empfiehlt Kolja & Bobby Fletcher:

Letztes Jahr war scheinbar das Danger Dan-Jahr. Da freu ich mich sehr drüber, aber ich bin auch froh, wenn dieses Jahr jemand anderes den ganzen Stress und die ganze Arbeit hat. Und jetzt wurde ich gefragt, was ich denn glaube oder mir wünsche, wer das wird. Und da muss ich sagen: Ich bin total befangen. Ich habe wirklich keine objektive Meinung dazu. Dafür habe ich Insider-Informationen. Ich weiß nämlich, dass Kolja von der Antilopen Gang gerade im Studio ist, und zwar mit seinem alten Freund Bobby Fletscher. Und Bobby Fletscher kennt keine Sau. Der hat seit 20 Jahren keine Musik mehr gemacht, da wartet auch niemand drauf. Aber ich kann euch sagen, der ist wahnsinnig lustig. In Kombination mit Kolja ist das wirklich stark unterhaltsam. Ich durfte schon mal reinhören: Das klingt ungefähr so, als wäre so Mitte der Nullerjahre die Zeit stehen geblieben, vielleicht sogar Ende der Neunziger. Also alles viel zu langsam, super hängengebliebener Rap. Teilweise sind die Witze dann so Wortspiele und so was, also richtig hängen geblieben. Und ich muss zugeben: Das gefällt mir richtig gut. Denen wünsche ich auf jeden Fall wahnsinnig viel Glück – falls das Album dieses Jahr noch kommt. Ich gehe davon aus.