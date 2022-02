Animal Collective-Comeback "Du musst dein Ding durchziehen, auch wenn das Spotlight woanders ist"

Sie begannen zu einer Zeit, als in den USA gerade das LCD Soundsystem groß wurde. Als vor 20 Jahren auf deren DFA-Label in New York aufregender Punk-Disco-Sound erschien. DFA-Bands wie The Rapture und Black Dice teilten sich in Brooklyn den Übungsraum mit dem Animal Collective. Doch die vier aus Baltimore zugezogenen Musiker wollten anders klingen: psychedelischer, noise-iger.