20 für 2020 Thomas Mehringer empfiehlt für 2020

Los Bitchos

Fünf Frauen aus der ganzen Welt (Australien, Schweden, Uruguay, England) alle sesshaft in London, spielen instrumentalen, psychedelischen Sunshine Cumbia und könnten damit denselben Weg wie die Texaner Khruangbin einschlagen: Mit Instrumentalsound ganze Hallen ausverkaufen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Los Bitchos - Pista (Great Start)

Beauty Queen

Beauty Queen ist das Bedroom-Pop-Projekt von Katie Iannitello aus Maui, Hawaii. Katie lebt jetzt in Los Angeles und produziert von dort Indie-Pop für Fans von Kate Bush, Alvvays oder Beach House. Eine EP ist schon da, das Debütalbum muss keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern sich einfach nur genauso bittersüß verträumt anhören wie die Songs der ersten EP.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Beauty Queen - The Only One

Katy J Pearson

In ihrem ersten Video zum Song “Tonight” tanzt die Britin Katy J. Pearson in Line-Dance-Country-Style durch Wald und Wildnis. Dabei liegt ihre Heimat Bristol so weit entfernt von Nashville. Ist ihr aber komplett wurscht, sie baut einfach die schönsten Bläser, die man seit langem in einem Country-Song gehört hat, an das Ende ihrer ersten Single - und macht so Lust auf noch viel mehr Katy J. Pearson-Songs.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Katy J Pearson - Tonight

Walt Disco

Weirdhausen braucht dringend neue Zampanos, da kommen Walt Disco aus Glasgow gerade recht. Das Quintett hat die Uni just hinter sich und jetzt steht erstmal an: die Jugend in einer Band verschwenden, die ein Herz für Goths und Post-Punk hat. Grundsympathisch. Das ist auch die modische Ausrichtung, denn am liebsten stehlen Walt Disco ihre Outfits in AirBnBs.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Walt Disco - "Past Tense" (Official Music Video)

Lynks Afrikka

Lynks Afrikka ist das queere Alter-Ego von Produzent Elliot Brett aus Bristol. Und dieses Alter-Ego gibt es nur mit Maske und bunten Outfits. Lynks Afrikkas Manifest will zwei Dinge: Queerness empowern und die stock-konservative kontemporäre Club-Kultur ärgern. Zwei hehre Ziele - die mit Electro-Clash-Songs wie “Str8 Acting” in greifbarer Nähe liegen.

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lynks Afrikka - Str8 Acting (Official Music Video)

