"The New World" Dem Londoner Produzent Swindle ist ein Album gelungen, das Trost spendet, verbindet und Hoffnung ausstrahlt

Kühn, experimentell und souverän zeigt Swindle seine Meisterschaft im Umgang mit diversen Stilen. "The New World" beweist, dass Genre-Kategorien längst überholt sind. Auch auf der Platte: Jede menge Haltung. Die Pandemie, der Mord an Georg Floyd ,Polizeiwillkür, Rassismus und die Folgen des Brexit - all das schwingt unterschwellig mit.

Mit einem ungemein entspannten und lässigen Groove zieht uns Swindle hinein in "The New World". Seine neue Welt bietet Platz für alle Communities und Genres - ohne Einschränkungen, ohne Mauern. Die Liebe zu Jazz, Soul und Hip Hop prägt Swindle seit über 25 Jahren: Geboren wurde er 1987 als Cameron Palmer. Er wuchs in Südlondon auf. Mit einem Blues-Gitarristen als Vater, der ihm bereits im jungen Alter Gitarrenstunden gab, war sein Weg vorgezeichnet.

Dubbige Basslinien und Off-Beat-Rhythmen

Bereits mit 14 Jahren begann Cameron im Schlafzimmer zu produzieren. Seine ersten Veröffentlichungen unter dem Künstlernamen Swindle waren 2007 etliche Mixtapes im Eigenverlag, voll mit Auftritten lokaler Grime-MCs. Im Epizentrum von Grime und Dubstep fiel Swindle sofort auf. Die geschmeidigen Jazz-, Funk- und Soul-gesättigten Tracks grenzten ihn ab von den meisten UK Bass-Produzenten. Seine Verbeugungen vor alten Meistern wie Stevie Wonder und George Benson sind auch auf "The New World" zu hören. Von dubbigen Basslinien und Off-Beat-Rhythmen ist Swindle seit seiner Kindheit umgeben.

Kühn, experimentell und souverän zeigt Swindle seine Meisterschaft im Umgang mit den diversen Stilen, die er alle bis in die Details kennt. Mit "The New World" beweist er, dass Genre-Kategorien längst überholt sind. Ein unwiderstehlicher Groove zieht sich durch das ganze Album und bindet auch das radikalste Stück: "Blow Ya Trumpet".

Meister im Umgang mit diversen Stilen

Swindle lässt seine Freunde und Kollaborateure aufeinander los, wie bei einem Rap-Battle. Leute wie Knucks, Ghetts, Akala und Kojey Radical veredeln auf "Blow Ya Trumpet" die funkigen Visionen des Künstlers. Er lässt einen nervösen, fein surrenden Grime Beat auf Bläser prallen, die sich anhören, als stammten sie aus einem Siebziger Jahre Kung Fu-Film. Swindle greift im Studio jeden Aspekt seiner musikalischen Erziehung auf.

Die meisten Stücke tasten sich in Zeitlupe vorwärts. Swindle und seine Freunde bewegen sich auf brüchigem Terrain in beunruhigenden Zeiten. Die Pandemie, der Mord von Georg Floyd, Polizeiwillkür, Rassismus und die Folgen des Brexit. Das alles ist unterschwellig zu spüren, bis dann in "No Black, No Irish" die Diskriminierung der People Of Colour in Großbritannien explizit von Maverick Sabre und Joel Culpepper diskutiert wird.

Die heilende Kraft der Musik

Der Titel des Songs bezieht sich auf Plakate und Schilder, die in der Nachkriegszeit viel zu lange in Hotels und Bars hingen. "No Black ,No Irish" erinnert an die Verbindung der Black Community mit den Iren in London. Swindles politische Wut wuchs auf den" Black Lives Matter"-Demos, bei denen er zusammen mit Joel Culpepper marschierte. Swindle bleibt sich trotz seiner Wut treu und bastelt einen fröhlichen, versöhnlichen Beat zur tiefen Gesellschaftskritik.