Virale Pop-Clips So geil klingen die gesampelten Katzenvideos von The Kiffness

Um das vorab zu klären: The Kiffness weiß, dass "Kiffen" in Deutschland etwas ganz anderes bedeutet, als in Südafrika. Dort ist "to kiff" ein Ausdruck für Coolness und wird in der Surferszene benutzt. Wie aber kommt man von Coolness zu Katzenvideos? Zumal The Kiffness eigentlich ein politischer Musiker war - unter seinem Namen David Scott.