"The Fantasy Life Of Poetry And Crime" Peter Doherty und Frédéric Los machen alles gerade ein klein bisschen erträglicher

Pete Doherty ist wieder da und wirkt gesünder und munterer als je zuvor. In der Normandie hat er sein neues Album aufgenommen, zusammen mit dem französischen Komponisten und Arrangeur Frédéric Lo. "The Fantasy Life of Poetry and Crime" birgt orchestralen Pop mit lässigen, charmanten Vocals - ein unvohersehbares Meisterwerk.

Peter Doherty lebt schon seit einigen Monaten in einem Dorf in der Normandie an der französischen Atlantikküste. Er hat sich aus London komplett zurückgezogen, um nicht wieder auf - für ihn gefährliche - Abwege zu geraten. Im Interview erklärt er: "Ich bin noch nicht bereit dafür, alte Freunde zu treffen. Aber im Dezember werde ich nach London reisen, um eine Tour mit den Libertines vorzubereiten. Ich liebe London ja, vermisse die Kanäle und die Pubs, die Freunde und die Familie. Aber ich muss mich noch ein bisschen schützen, momentan."

Texte von Pete, Komposition von Frédéric

Die Abwesenheit von der britischen Metropole tut Peter Doherty hörbar gut. Zwölf lässig eingesungene Songs über den Alltag in der Normandie und in der Pandemie sind in seinem französischen Exil entstanden. Doherty hat nur die Texte geschrieben. Komponiert und arrangiert hat die Songs der Franzose Frédéric Lo, eher eine Zufallsbekanntschaft, wie Pete erklärt: "Er war bislang vor allem für seine Arbeit mit Daniel Darc bekannt, einem interessanten Sänger und Texter, der leider vor ein paar Jahren gestorben ist. Frédéric Lo suchte nach Leuten, die auf einem Album mit Daniel-Darc-Covers mitsingen wollten und hat mich um einen Beitrag gebeten."

Peter Doherty lernte Frédéric Lo bei seinen Besuchen in der Normandie immer besser kennen. Man stelle sich vor: Eine ländliche Idylle mit Akustik-Gitarre und einem leichten Beaujolais. Doherty erläutert: "Bei einem seiner Besuche saß Frédéric bei uns und hat eine Melodie gespielt, aus der dann der Song 'Yes, I wear a mask' wurde. Ich fragte ihn: 'Ist das von Simon and Garfunkel oder von Neil Young?' Und er so: 'Nein, das ist nur so eine Idee'. Darauf ich: 'Ich muss dazu einen Text schreiben!'"

"Yes I wear a Mask" ist nicht der einzige Song, der sich auf das Leben in der Pandemie bezieht. Es gibt auch ein Lied über einen Epidemiologen und Texte, die sich mit fehlenden Ausgeh-Möglichkeiten auseinandersetzen. Aber Peter Doherty wirkt dabei nie weinerlich, sondern eher cool und abgeklärt. Die Band- und Streicher-Arrangements von Frédéric Lo lassen oft Erinnerungen wach werden an französischen Sixties-Pop á la Jacques Dutronc oder Francoise Hardy.

Macht die aktuelle Misere erträglicher

Es wird allerdings nicht leicht werden, diese Arrangements live auf die Bühne zu bekommen, meint Peter Doherty: "In einer idealen Welt würden wir mit einem Orchester auf Tour gehen. Aber um sich das leisten zu können, müsste das Album schon sehr erfolgreich sein. Im Moment denken wir über eine reduzierte Version nach, denn es wäre grausam, ganz auf die Streicher zu verzichten."