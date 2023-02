"The Candle And The Flame" So kam es zu Robert Forsters Liebeserklärung an seine krebskranke Frau

Der Australier und Ex-Go-Between Robert Forster verliebte sich Ende der 80er in die Regensburger Musikerin Karin Bäumler. Sein neues Album "The Candle And The Flame" ist eine Liebeserklärung an seine an Krebs erkrankte Frau - und an Niederbayern.

Es ist Oktober, als sich Robert Forster an seine Fans wendet: es sei "ein langer und heftiger Post", der jetzt folgen würde, aber seine Frau und er wollen, dass man es aus erster Hand erfährt: Karin Bäumler macht eine Chemotherapie – sie hat Eierstock-Krebs.

Gleichzeitig lädt seine Plattenfirma das Video zum Song "She´s A Fighter" ins Netz. Man sieht die Familie Bäumler-Forster gemeinsam den Song spielen, den Robert geschrieben hat. Er stimmt an und singt, Sohn Louis Forster spielt Bass und Solo-Gitarre, Tochter Loretta Rhythmus-Gitarre – und Mutter Karin Xylophon – ihre Haare sind abgeschnitten. Ganz am Ende hält die Kamera auf ihr Gesicht. Karins Augen sind geschlossen.

Wie nah dürfen wir dabei sein?

Als wir mit Robert sprechen, ist auch Karin mit am Handy. Ich frage das Paar, ob sie unsicher waren, ihre Krankheit zu thematisieren. "Nein", sagt er. "Wir haben überhaupt nicht gezögert, weil wir überhaupt nicht wussten, dass wir eine Platte machten. Es entstand rein aus dem Musikmachen - als Familie bei uns im Wohnzimmer. Wir haben gespielt, weil es uns Freude macht, uns gut tat, weil es schön war, gerade in dieser Zeit war es besonders wertvoll. Auch das Video zu drehen, war so toll."

"She's A Fighter", das erste Lied auf der Platte, ist der einzige Song, den Robert nach der Krebs-Diagnose seiner Frau Karin geschrieben hat. Aber auch die anderen Lieder, die während des Lockdowns entstanden sind, handeln von der Beziehung der beiden, die sich 1987 in Heidelberg kennenlernten. So wie etwa "Tender Years". "Ich kann ohne sie nicht leben" – lautet der Refrain von "Tender Years".

"From Hainsbach to Mengkofen"

Heidelberg ist nicht der einzige deutsche Ort, der auf dem "The Candle And The Flame"-Album vorkommt: "Es gibt viel über Deutschland im Text. Ich singe auf der Platte über drei Städte. Im Lied 'Tender Years' singe ich über unser Leben, unsere Beziehung. Die anderen beiden Städte, oder eher Dörfer, kommen im Lied 'The Roads' vor." "From Hainsbach to Mengkofen" singt Robert Forster auf "The Roads" und verewigt zwei bisher weiße Flecken der Musiklandkarte Niederbayerns auf unserer Zündfunk-City Of Pop.

"Ich habe die Musik zu 'The Roads' 2020 in Bayern geschrieben", erzählt uns Forster. "Wir waren mit Karin in Geiselhöring. Eine kleine Stadt neben Straubing. Ich habe das Lied im Haus von Karins Eltern geschrieben, in der Küche. Wir waren oft dort im Laufe der Jahre. Ich dachte mir: Ich werde über Bayern schreiben."

Eine Liebeserklärung - auch an Bayern

"Wir kennen die Straßen, wissen woher sie kommen und wohin sie führen: sie enden in den Häusern von Leuten", singt Robert Forster. Und meint damit kleine, gewundene Landstraßen, die direkt in einem Bauernhof münden. Wenn die Beiden zu Besuch in Deutschland sind, fährt Karin Auto und Robert kann als Beifahrer die Gegend genießen. 'The Roads' ist nicht nur wegen des Textes ein anrührender Höhepunkt der Platte. Ein weiterer Favorit ist das Stück, in dem das Paar im Duett singt: 'I Don´t Do Drugs I Do Time.'