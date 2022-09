"Tausend Zeilen" Bully Herbig verfilmt die Relotius-Affäre - und ist spätestens jetzt als Regisseur ernst zu nehmen

Mit „Tausend Zeilen“ bringt Bully Herbig einen neuen Spielfilm in die Kinos. Er basiert auf dem Buch „1000 Zeilen Lüge“, in der der Journalist Juan Moreno die Enttarnung seines Kollegen Claas Relotius beschreibt. Eigentlich klassischer Komödienstoff, wenn die Sache mit den „Fake News“ nicht so eine ernste Sache wäre.

Michael „Bully“ Herbig will weg von der puren Comedy. Das zeigte schon sein Drama „Ballon“ über eine DDR-Familie, die in den 80ern schwebend in den Westen rübermachte. „Tausend Zeilen“ ist nun deutlich witziger. Ohne - was zu befürchten war - ein neuer „Shtonk!“ zu werden. So hieß die reichlich alberne Helmut-Dietl-Komödie von 1983 über die Affäre um die angeblichen Hitler-Tagebücher.

Sympathischer Freiberufler vs. cleverer Hochstapler

Nein, Herbig bleibt ziemlich nah an dem Buch „Tausend Zeilen Lüge“. Darin beschreibt der freiberufliche Journalist Juan Moreno, wie er dem Star-Reporter Claas Relotius 2018, der einen Großteil seiner Reportagen und Interviews frei erfand, auf die Schliche kam. Um juristisch sicher zu gehen, heißen die Beiden hier aber Juan Romero und Lars Bogenius. Sie werden von einem Nachrichtenmagazin, das im Film nicht „Der Spiegel“ heißt, für eine Titelgeschichte über die Probleme an der amerikanisch-mexikanischen Grenze zusammengespannt. Bald schon schickt Bogenius einen spektakulären Text an Romero, in dem er eine knallharrte Ami-Bürgerwehr ins Grenzgebiet begleitet.

Juan Romero kommt seinem Kollegen Lars Bogenius auf die Spur. Romero liest den Text, wundert sich und schreibt eine Mail zurück, in der er sich wundert, wie schnell das alles ging und wie actionreich Bogenius Schilderungen sind. Er hinterfragt außerdem die Namen der Truppe, die eher „wie eine Wrestling-Truppe“ klängen. Elias M'Barek spielt diesen Juan Romero als sympathischen Freiberufler, der mit seinen Zweifeln an Bogenius unentwegt auf Widerstände seitens der vorgesetzten Redakteure stößt, die auf ihren jungen Star-Reporter nichts kommen lassen wollen. Diesen Romero inszeniert Herbig ebenso wenig als Witzfigur wie den aufgeblasenen und mit Preisen überhäuften Bogenius, der von Jonas Nay einfach als cleverer Hochstapler dargestellt wird.

Funktioniert erstaunlich gut

Anders sieht es bei der Führungsetage der Zeitschrift aus. Sowohl der Chefredakteur als auch der Leiter der Reportage-Abteilung sind eitle Fatzkes mit öligen Frisuren, die aufeinander los gehen, als die Zweifel an Bogenius wachsen. Obendrein zieht der Film - genau wie das Buch - eine private Ebene des Journalisten Romero ein, indem er Blicke in sein Familienleben erlaubt. Das macht die Figur transparenter und glaubwürdiger.

Bei der Filmpremiere: Jonas Nay, Elias M'Barek und Bully Herbig Man sieht schnell: „Tausend Zeilen“ ist keineswegs purer Spaß. Nur gelegentlich geht Bully Herbig der komödiantische Gaul durch, was im Kontext des Films manchmal sogar deplatziert wirkt. Ansonsten fügt er sogar eine Passage ein, in der betont wird, dass Bogenius/Relotius ein Einzelfall war, man also auf keinen Fall auf die gesamte Presse einprügeln sollte. Insgesamt kann man sagen: „Tausend Zeilen“ funktioniert erstaunlich gut und könnte sogar Menschen für die Geschichte interessieren, die journalistische Diskurse normalerweise links liegen lassen. Aus Bully Herbig ist spätestens jetzt ein ernst zu nehmender Regisseur geworden.