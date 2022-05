Von Team Scheisse bis Die Ärzte Diese sieben Deutschpunk-Songs sind perfekt für den Sommerurlaub auf Sylt

Mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt fahren, um dort Chaostage zu veranstalten wie 1995 in Hannover? Noch ist nicht klar, ob das nur eine Scherz-Aktion für’s Internet ist, oder ob einige Punks tatsächlich nach Westerland reisen. Aber egal ob Chaostage oder nicht – diese sieben Deutschpunk-Songs sollten so oder so schleunigst in die Playlist der „Sansibar“ aufgenommen werden.

1. Mühlheim Asozial: „Yuppieschweine“

Yuppies und Punks können sich nicht leiden. Deshalb passt dieses Statement der Kult-Band Mühlheim Asozial gegen sinnlose Jobs und Selbstoptimierung in die Sylt-Playlist. Schließlich brauchen Punks auf Sylt ja einen Song, um die Schönen und Reichen zu provozieren. Der Text: „Propaganda der Yuppieschweine, Arbeit hat man besser keine!“

2. Hans-A-Plast: „Es brennt“

1979 wurde dieses Punk-Juwel aufgenommen, und dank Sylt ist es heute wieder topaktuell. „Alles geht kaputt, alles geht in Schutt und ich lach“, heißt es in den Lyrics von Anette Benjamin. Sollten Punks dieses Jahr, wie sie es angekündigt haben, tatsächlich in die Löcher der Golfplätze an der Nordsee kacken, „Es brennt“ wäre dafür der passende Soundtrack.

Burnout Ost West: „Schade, dass Geldverdienen keine olympische Disziplin ist“

In der Szene noch recht unbekannt ist diese Band aus Bremen. Ein Punk, der Urlaub auf Sylt macht, könnte sich allerdings in diesen Song verlieben. Schließlich kann man ihn auch als Parodie auf den durchschnittlichen Sylt-Touristen und neoliberalen Start-Up-Gschaftler/Unternehmensberater verstehen.

4. Die Dorks: „Dreckige Saat“

Ein Punk-Hit aus Bayern für alle Süddeutschen, die den beschwerlichen Weg an die Nordsee auf sich nehmen. Immerhin dauert die Verbindung von München nach Sylt mit dem 9-Euro-Ticket mindestens 16 Stunden. Dieser Banger aus Marktl am Inn ist so eingängig, dass Punks ihn auf der langen Fahrt sicher in Dauerschleife laufen lassen wollen.

5. Team Scheisse: „Disko“

Dieser Song handelt davon, richtig geil in die Disko reinzugehen, dann aber nur von BWLern umgeben zu sein. Wenn sich der Urlaub der Punker zufällig mit der Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner in der Sansibar überschneidet, wird es vermutlich so ablaufen, wie Team Scheisse aus Bremen es besingen. Sie haben ihre Probleme mit den BWLern in bester Punk-Attitüde ins Mikrofon gebrüllt.

6. AKNE KID JOE: „Zwischen Thermomix & Webergrill“

AKNE KID JOE aus Nürnberg haben in diesem Song versucht, herauszufinden, wie ein Mensch zum Yuppie wird. Punks dürften das lieben, denn die Band aus Nürnberg singt: „Früher war ich angepisst und hasste das System, heute kauf ich Aktien und lebe sehr bequem. Punk is dead and so am I.“

7. Die Ärzte: „Der Ritt auf dem Schmetterling“

Weil „Westerland“ schon zu bekannt ist, dürfte er den meisten Punks zur Nase heraushängen. Anders ist das mit diesem Song. Als die Band nämlich 1988 ihr vorläufiges Abschieds-Konzert auf Sylt spielten, wurden auf der Insel einige ihrer Titel verboten, unter anderem auch die Nummer „Geschwisterliebe“. Also spielten die Ärzte nur das Instrumental – und ließen die Fans mitsingen. Auf dem späteren Live-Album nannten sie den Track: „Der Ritt auf dem Schmetterling“.