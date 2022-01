Klassiker Sieben super Filme, die man nie wieder schauen möchte

Das Experiment (Oliver Hirschbiegel)

Angelehnt an das Stanford Prison Experiment aus dem Jahr 1971, erzählt dieser Oliver Hirschbiegel-Film (2001) die Geschichte eines misslungenen Psychologie-Experiments, das in einer Gewaltorgie endet. Tatsächlich ist die psychische Gewalt, die der Film zeigt, nur schwer mehr als einmal auszuhalten. Wer mag, kann aber die Hollywood-Adaption schauen, mit Adrien Brody statt Moritz Bleibtreu in der Hauptrolle.

Zu sehen: auf DVD

Dancer In The Dark (Lars von Trier)

"Großartig, aber ich war danach fix und fertig – und habe ihn tatsächlich kein zweites Mal gesehen", schreibt uns Carmen aus der Zündfunk-Community und bekommt jede Menge Zustimmung dafür. In dem dänischen Dogma-Film droht die Einwanderin Selma (Björk) zu erblinden. Um ihrem Sohn das gleiche Schicksal zu ersparen, geht die Mutter bis zum Äußersten. Dieser Film steht exemplarisch für weitere Lars von Trier-Filme, die ebenfalls oft genannt wurden wie "Antichrist" und "The House That Jack Built".

Zu sehen: auf DVD

Der goldene Handschuh (Fatih Akin)

Wenn dieser Film über den Frauenmörder Fritz Honka einen Geruch hätte, er würde nach Alkohol, Eiter, Schweiß und Sperma riechen. Und damit ist eigentlich schon alles gesagt, warum man diese Milieustudie nach dem Roman von Heinz Strunk nur einmal schauen kann. Wird man nur nie wieder vergessen.

Zu sehen: bei Prime Video, Sky, MagentaTV

Hundstage (Ulrich Seidl)

"Alles von Uli Seidl" - so ein mehrfach gelikter Kommentar unter der Frage, welche Filme zwar super sind, aber man sie kein zweites Mal sehen will. Aber am häufigsten genannt wurde sein 2001er Werk "Hundstage" über die scheinbar heile Welt einer Wiener Vorstadt im heißen Sommer. Seidl ist ein Taucher am Abgrund, einer, der so tief in die tiefsten Tiefen vordringt, wie kein anderer. Das hält man nur einmal aus, außer man kann ganz lange die Luft anhalten.

Zu sehen: bei Prime Video, MagentaTV

Das Leben ist schön (Roberto Benigni)

Roberto Benigni schrieb das Buch mit, führte Regie und spielte die Hauptrolle in diesem Oscar-prämierten Drama über einen Vater, der sein Kind den Holocaust als Spiel erleben lässt. "Das Leben ist schön" ist der bis heute weltweit erfolgreichste Film aus Italien. Der bittersüße Humor des Films ist tatsächlich nur einmal zu ertragen - oder wie Begigni es ins Positive drehen würde: zu genießen.

Zu sehen: bei Prime Video, Sky, MagentaTV

Die Farbe Lila (Steven Spielberg)

1985 war dieser Steven Spielberg-Film mit Whoopie Goldberg und Danny Glover für elf Oscars nominiert, gekriegt hat er keinen einzigen. Irgendwie schien die Academy mit den Themen Rassismus, Diskriminierung von Frauen, Inzest und lesbische Liebe überfordert. Und auch halten viele die 148 Minuten Spielzeit nur einmal im Leben aus.

Zu sehen: bei Prime Video, MagentaTV

Midsommar (Ari Aster)

Ari Asters Horror-Meisterwerk aus dem Jahr 2019 bringt einem so die innere Uhr durcheinander wie die Tatsache, dass es in Schweden zur Sommersonnwende nachts nicht dunkel wird. Nach diesem Film wird der nächste Schweden-Urlaub sofort gestrichen.

