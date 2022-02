Generator Podcast Stop Hate Speech - was gegen Hass im Netz getan wird und womit wir noch besser werden müssen

60 Prozent und mehr des Hasses in den deutschsprachigen sozialen Netzwerken kommt von rechts, sagt die Juristin Anna Wegscheider von HateAid. Und der Hate wächst. Aber ebenso wächst auch der Widerstand gegen den Hass: Jeder Anzeige wird nachgegangen. 2020 gab es über 100 Verurteilungen in Bayern wegen HateSpeech, sagt der Hate-Speech-Beauftragte der bayerischen Justiz, Klaus-Dieter Hartleb: „Bislang war es so, dass die großen sozialen Plattformen lediglich angehalten waren, Hasskommentare zu löschen. Und wenn dem Hass-Poster im schlimmsten Fall lediglich die Löschung seines Posts droht, kann das Strafrecht natürlich keine abschreckende Wirkung entfalten. Das ist in etwa so, wie wenn man einen Ladendieb lediglich das Diebesgut abnimmt, er aber keine Anzeige bekommt. Deswegen ist dieser Grundsatz ‚Anzeigen statt nur Löschen‘ so wichtig.“