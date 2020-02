Zündfunk präsentiert Stereostrand-Festival 2020

Hurra, bald ist wieder Stereostrand-Festival-Time. Das süsse, kleine, bayerische Festival - dass eine Neuauflage des Stereowald-Festivals von 2014 und 2015 ist - findet wieder im familiären Umfeld und mit regionalem (Bio-)Catering am 8. und 9. August 2020 in Aichach statt und wir freuen uns wie Bolle...

Freitag, 07. August 2020, 19:00 Uhr und Samstag, 08.08.2020 - Sanddepot, Donauwörther Str. 36, Aichach: Tickets: Samstag - 33.- Euro // Wochenend-Ticket - 45.- Euro // Freitag - 28.- Euro // Familienticket Freitag - 30.- Euro // Familien-Ticket Samstag - 35.- Euro

Musik genießen, Kleinkunst auf dem Gelände erforschen, an kleinen Ständen nach selbstgemachtem Kunsthandwerk stöbern, im Biergarten sitzen, dabei lecker essen und trinken, zur Erfrischung kurz in die Paar zum Baden – und vor allen Dingen: Sich Wohlfühlen. Wenn Ihr von alledem eine kleine oder am besten sogar eine große Portion abbekommt, haben wir erreicht was wir uns für Euch auf unserem Festival vorgenommen haben!

So soll im August 2020 wieder für jeden etwas dabei sein. Für den interessierten Musikliebhaber wie für den ausflippenden Tänzer, für den geselligen Kuchenesser wie für den trinkfesten Biergartenbesucher, für derbe bayerische Bazis wie für hippe Partypeople. Natürlich steht dabei die Musik im Vordergrund. Neben der Creme de la Creme der lokalen Musikszene werden Euch einige der derzeit angesagtesten Pop-/Rock-Perlen aus der Indie-/Alternative- Szene genauso einheizen, wie es bayerische Gypsy-Swinger oder in Mundart rappende Niederbayern tun werden. Keine Grenzen, viel Kreativität und Vielfalt und dabei ganz, ganz viel Musik für’s Herz.

LINE UP: folgt

Und sonst? Für die jungen Eltern gibt es eine Kinderbetreuung am Nachmittag sowie vergünstigte Familientickets, sodass für Mama und Papa noch genug Geld für eine Feierabendhalbe im Geldbeutel bleibt. Alle Menschen mit Behinderung mit „B“ im Ausweis dürfen eine Begleitperson kostenlos mit aufs Gelände nehmen.

Hier geht's direkt zu den Tickets

All das und mehr erwartet diejenigen, die im August 2020 am schönsten Strand Aichachs abhängen: Dem STEREOSTRAND!

Das Stereostrand-Team: