Rösinger und Sargnagel in Iowa "In einem Pub sind fünf besoffene, ältere Männer, mit denen haben wir Dart gespielt"

Fans von Autorin Stefanie Sargnagel und Musikerin Christiane Rösinger waren verwundert: Beide sind zusammen in den USA, wie sie auf Instagram oder Facebook zeigen. Aber was tun die beiden Szene-Legenden in Iowa?

Da steht Stefanie Sargnagel, mitten in einem Walmart in Iowa, mit einem verpackten Scharfschützengewehr der Marke „Powerline 880“ in der Hand. Und neben ihr die Musikerin Christiane Rösinger mit demselben Exemplar. „Wir sind in Iowa angekommen, noch sehr erschöpft aber schon voll drin“, schreibt Sargnagel auf Facebook. Fans konnten ihren Augen nicht trauen. Sind das echte Waffen?

Sargnagel und Rösinger erzählen uns im Interview:

Christiane: "Es waren keine Spielzeug-Gewehre. War es Luft?"

Stefanie: "Pump-Guns waren es, die kann man auch in gewissen österreichischen Geschäften kaufen. Aber es ist halt so, wenn man als Europäerin zum ersten Mal einen Fuß in den Walmart setzt, will man halt sofort die Waffen haben. Dann waren wir schon so euphorisch, dass wir es gar nicht so überprüft haben."

Christiane: "Es gab auch arge Messer, Totschläger, sowas gab es auch."

"In meinem Dorf ist mehr los als hier"

Stefanie Sargnagel auf Instagram Stefanie Sargnagel hat gerade eine Writers Residency und gibt Kurse am Grinnell College, einer privaten Uni in Iowa. Und hat Christiane Rösinger vorgeschlagen, dort ein Konzert zu spielen. Die beiden Künstlerinnen kennen sich schon lange, zuletzt waren sie mit einem gemeinsamen Comedy-Programm auf Tour.

Stefanie Sargnagel erzählt: "Zuerst kam eine Anfrage an mich von einer Professorin aus Oberösterreich: Autorin konnte nicht, wegen Corona. Habe es spontan zugesagt. Es klang schräg. Kleinstadt in Iowa, extrem ländlich, Kleinstadt Einöde.“ Christiane Rösinger ergänzt: "Es ist noch nicht mal eine Stadt, eher so groß wie ein Dorf. In meinem Dorf ist mehr los als hier. Es gibt so eine Straße mit Geschäften, die meistens zu sind."

"Wir sind in einem Trump-Bundesstaat"

Stefanie Sargnagel auf Instagram Viel zu erleben gibt es in Iowa nicht für Stefanie Sargnagel und Christiane Rösinger. Aber interessant finden die beiden ihre USA-Reise trotzdem: "Es gibt einen Pub, das heißt Rabbits, da sind dann fünf besoffene ältere Männer mit Kappen, die spielen Johnny Cash, mit denen haben wir Dart gespielt."

Und die politische Situation in den USA? Ist davon in Iowa überhaupt irgendetwas zu spüren? Stefanie Sargnagel ist ein wenig verwundert: "Wir sind in einem Trump-Bundesstaat, dann hast du aber diese elitäre Uni, diesen College Campus“. Christiane Rösinger schwärmt: "Die haben Sachen, davon hätte ich in meiner Studienzeit geträumt.“ Die Autorin Sargnagel ist sich dagegen sicher: "Die würden nie ins Rabbits gehen.“

"Essen ist grausam"