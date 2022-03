Zündfunk Stadtwerke Musik und Menschen aus Regensburg mit Achim 60 Bogdahn

Eine Stunde aus Regensburg in den Zündfunk-Stadtwerken. So unterhält sich Achim Bogdahn u.a. mit Insa Wiese, die nach zwölf Jahren Organisation die Internationale Kurzfilmwoche in diesem Jahr verlässt. Außerdem gibt er einen Rückblick auf die Highlights der Woche rund um die Kinokneipe...

Von: Jan Heiermann