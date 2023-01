Zündfunk Stadtwerke Live aus der Metzgerei Ludwig Haller in Murnau

Zum ersten Mal in diesem Jahr machen wir uns mit dem Stadtwerke-Ü-Wagen wieder auf die Reise. Am Samstag, 28. Januar 2023 ist Achim 60 Bogdahn mit dem Stadtwerke-Ü-Wagen zu Gast in der Metzgerei Ludwig Haller in Murnau. Zu Gast u. a. Maxi Pongratz von Kofelgschroa.