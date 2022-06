Der Film "Onoda" Dieser Soldat hält 30 Jahre lang alleine die Stellung im Dschungel – obwohl der Krieg längst vorbei ist

Kamikaze: Fürs Vaterland sterben

Überlebenswille statt Selbstmordkommando

Dieser Vorgesetzte, Major Taniguchi Yoshimi, der Onoda in der ersten Stunde des Films trainiert, bringt ihm sozusagen das Gegenteil von Kamikaze bei. Er soll den unbedingten Willen entwickeln, zu überleben und weiterzukämpfen. Auch das geschieht auf sehr japanische Art mit bedingungsloser Unterordnung unter den gegebenen Befehl. Onoda landet 1944 schließlich auf einer philippinischen Insel, wo er gegen einheimische und amerikanische Truppen kämpft. Er zieht sich mit einer Handvoll Männern in den Dschungel der Insel zurück, wo ein Großteil dieses fast dreistündigen Films spielt.

Fake News der eigenen Regierung?

Als der Krieg zu Ende geht, bekommen die Soldaten die Kapitulation Japans nicht mit in ihren Holzhütten inmitten des Urwalds der Philippinen. Die japanische Regierung weiß, dass immer noch Weltkriegs-Soldaten dort sind und lässt auf der Insel Zeitungen und Radios hinterlegen, mit denen die Guerilla-Krieger informiert werden sollen. Aber Anführer Onoda glaubt an Täuschungsmanöver, an „Fake News“ und entwickelt gegenüber einem Untergebenen eigene Theorien über den Fortgang des Krieges.

Zärtliche Zwangsgemeinschaft in verzweiflelter Lage

Unfreiwilliger Medienstar

Mittlerweile haben die 70er Jahre begonnen und Onoda ist schließlich allein. Er streift nach wie vor in Uniform und mit Gewehr durch den Dschungel. In Japan ist er da schon längst ein skurriler Medienstar, ohne es zu wissen. Schließlich macht sich ein Student auf, Onoda zu treffen. Der ist inzwischen langsam an Einsamkeit verzweifelt und stellt dem Studenten nur eine Bedingung für seine Aufgabe, einen neuen Befehl: "Es ist der, dessen Weisungen ich unterstehe, mein direkter Vorgesetzter. Finden Sie ihn! Er wird wissen, was zu tun ist. Finden Sie Major Tanigushi! Lassen Sie ihn herkommen!"