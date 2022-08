failoftheweek Die Spanier sparen Energie und schwitzen für Deutschland – wo bleibt das Gracias?

Alle müssen Energie einsparen, das verkündete diese Woche Teresa Ribera, die spanische Ministerin für ökologischen Wandel nach einer Kabinettsitzung. Während die Deutschen in Villabajo devot auf Nord Stream 1 starren in der Hoffnung, dass Putin ihnen bittebitte ein paar Krümel Gas durchschickt, macht Spanien in Villariba also schon Nägel mit Köpfen. Kaufhäuser, Kinos, Arbeitsstätten, Hotels, Bahnhöfe, Flughäfen, Behörden, dürfen im Sommer auf maximal 27 Grad runtergekühlt und im Winter auf maximal 19 Grad aufgeheizt werden.

Die Spanier schwitzen also im Sommer, damit in Deutschland die Gas-Speicher gefüllt werden können. Bei der BASF in Ludwigshafen bleiben die Lichter dann an und niemand muss im Winter in Wärmehallen abhängen.

Spanien früh vom Putin-Gas emanzipiert

Eigentlich müsste Spanien gar nicht für die Deutschen schwitzen, nicht für Layla-Lars aus Uelzen, der im Sommer auf Malle mit seinem Sangria-Becher den Strand zumüllt und auch nicht für Olivia-Olaf aus Bergisch-Gladbach, der findet, dass der Südländer im Allgemeinen mal ein bisschen weniger Siesta machen sollte.

Anders als Deutschland hat sich Spanien nämlich nicht vom Gas einer neoimperialistischen Diktatur abhängig gemacht. Gas macht in Spanien gut 15 Prozent der Stromproduktion aus, in Deutschland ist der Anteil recht ähnlich. Doch in Spanien kommen nur acht Prozent davon aus Russland. Das Land hat sich früh vom Putin-Gas emanzipiert. Spanien sind Russland-Versteher von links, von rechts und von der SPD weitgehend erspart geblieben und ehemalige Regierungschefs pflegen dort keine Männerfreundschaften zu Wladimir Putin.

Keine Solidarität für Spanien in der Krise

Es gibt zwar ein veritables Korruptionsproblem, doch immerhin kommen Regional-Politiker*innen dort nicht auf den depperten Gedanken, eine Fake-Stiftung zu gründen, um für russischen Gas zu lobbyieren. Ach ja: Spanier lassen sich mit plumpem Anti-Amerikanismus ungleich schwerer davon überzeugen, Russland den Überfall auf einen souveränen Nachbarstaat mitzufinanzieren.

Spanien bezieht sein Flüssiggas hauptsächlich aus Nigeria, Algerien oder den USA. No need for russian gas. Trotzdem wird jetzt aus Solidarität für Deutschland geschwitzt und das, obwohl sich umgekehrt Deutschland nach der Finanzkrise dem Süden gegenüber nicht besonders solidarisch gezeigt hatte. Damals schlitterte Spanien in eine furchtbare Krise, noch Anfang 2015 war die Arbeitslosenquote mit 23,7 Prozent die zweithöchste innerhalb der Europäischen Union. Deutschland weigerte sich beispielsweise sogenannten „Euro-Bonds“ zuzustimmen, mit denen man die Schuldenkrise im Süden Europas hätte bewältigen können.

Ein bisschen Demut, bitte!

Stattdessen wurden verheerende Austeritäts-Programme verordnet, denn Sie wissen schon, der Südländer im Allgemeinen soll halt mal ein bisschen weniger Siesta machen. Das alles hallt bis heute nach. In der Popkultur, beispielsweise in der Netflix-Serie „Haus des Geldes“, aber auch in den Köpfen vor allem junger Spanier*innen.

Besonders stark unter der deutschen Austeritäts-Geilheit litt damals bekanntlich Griechenland, das Land hat sich davon bis heute nicht erholt. Unter dem Druck von Deutschland war die griechische Regierung damals gezwungen, den Hafen von Piräus zu privatisieren. Der gehört jetzt, wie sollte es auch anders sein, einer chinesischen Staatsfirma. Auch Griechenland hat übrigens längst angefangen, sich vom russischen Erdgas loszusagen. Und während in Deutschland tagein tagaus angeregt über die Frage diskutiert wird, wie lange man in Zukunft heiß duschen darf, hat die dortige Regierung ein Abwrack-Programm für ineffiziente Haushaltsgeräte gestartet. Wer sich einen neuen Kühlschrank kauft, der bekommt als Zuschuss bis zur Hälfte des Kaufpreises zurückerstattet. In Deutschland undenkbar, Kühlschränke sind ja schließlich keine Autos!