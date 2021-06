Zündfunk präsentiert Musikspeicher - Die Sommerbühne am Splittertor Nürnberg

bis 30.07.2021 im Spittlertorzwinger am Plärrer in Nürnberg:

Kannst du dich noch erinnern? Du läufst in den frühen Morgenstunden mit deinen Freund*innen nach Hause, mit einem fürchterlichen Ohrwurm des letzten Songs, den ihr im Club gehört habt? Und während dich die ersten Sonnenstrahlen kitzeln kommt dir jemand zuvor und fängt an zu summen: „All Night Long…“. Jetzt wirst du den Ohrwurm nie wieder los!

Ganz anders, aber doch ganz ähnlich und vor allem ganz bald wieder: Treibende Sommerabende im Musikspeicher – die Sommerbühne am Spittlertor. Sechs Wochen Livemusik und Popkultur an der Nürnberger Stadtmauer. Ein temporäres Veranstaltungszuhause für die lokale Musikszene. Vom 23.06. – 30.07., im Spittlertorzwinger am Plärrer. Unter anderem mit dabei: Folk's Worst Nightmare, Immeldorf - Weißes Roß, Grosse Freiheit, Metropol Musik, Scheppercore