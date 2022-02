Should I stay or should I go Neil Young verlässt Spotify - soll ich auch?

Letzte Woche hat Neil Young seine Musik von Spotify entfernen lassen, da der Streaming-Riese den umstrittenen Podcaster Joe Rogan gewähren ließ. Schon lange steht Spotify in der Kritik. Es stellt sich also die Frage: Sollten wir Hörer und Hörerinnen nicht auch Spotify boykottieren und so den Markt verändern?

Seit zwei Wochen beschäftigt ein Thema die ganze Welt und natürlich auch mich: Neil Young vs. Joe Rogan bzw. eigentlich Spotify. Neil Young hat jüngst seine Musik von Spotify entfernen lassen, da der Streamingdienst Joe Rogans umstrittenen Podcast weiter hostet. Der Comedian hat darin immer wieder Gäste eingeladen, die Falschinformationen zu Covid-19 verbreitet haben. Spotify ist in diesem Fall nicht nur Podcast-Plattform, sondern auch Anbieter, denn "The Joe Rogan Experience" wurde von CEO Daniel Ek exklusiv eingekauft. Joni Mitchell und viele andere Künstler:innen haben nachgezogen und auch ihre Songs entfernen lassen. Spotify will jetzt Hinweise zu Covid-19 vor entsprechenden Inhalten schalten, und Podcast-Folgen von Joe Rogan wurden mittlerweile auch entfernt, allerdings wegen rassistischen Äußerungen.

Ich frage mich, was ist eigentlich mit den Nutzerinnen und Nutzern der Plattform - also auch mir? Wechseln? Oder eben gerade nicht? Und was denken eigentlich andere Leute darüber? Nach einigen Gesprächen kam heraus: Es ist kompliziert.

Amelie hat sich sehr lange gegen Spotify gewehrt - und ist dann doch beigetreten „Ich habe mich wirklich sehr lange gegen Spotify gewehrt, ich bin da erst seit 2015. Davor war es mir wichtig, Musik auf CD zu besitzen. Später habe ich dann die Musik auf meinem PC kategorisiert und ich fand es unglaublich toll, Musik immer verfügbar zu haben.“ Das ist Amelie. 32 Jahre alt, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Erlangen – und, wie ich, ein 90ies Baby. Das heißt: sie ist in den 1990er Jahren geboren. Ihre Aussagen treffen bei mir einen Nerv. Ähnlich wie Amelie saß ich mit 13 Nachmittage lang vor meiner iTunes-Bibliothek. Habe Songs geordnet, für alle Alben ordentliche Coverbilder aus Google eingepflegt und die Platten im Store markiert, die ich unbedingt haben wollte. Zu Weihnachten und Geburtstagen habe ich mir nur eines gewünscht: Gutscheine für mehr Musik. Und als dann eines der Tages der iPod Nano unterm Christbaum lag, war ich im siebten Himmel.

Spotify hat mein Leben vereinfacht

So ging das bis 2012. Und dann wurde alles anders. Genau wie bei Amelie: „Spotify hat mir mein Leben, das muss man jetzt auch mal wirklich sagen, super vereinfacht. Und es gibt mir die Sicherheit, dass ich, wenn ich auf einen Song Lust habe, den direkt abrufen kann, weil ich alles habe.“

Alle Musik der Welt. Für zehn Euro im Monat. Ohne Werbung. Mein 16-jähriges Ich war sofort überzeugt. Ich habe meinen iPod links liegen lassen und bin eingetaucht in die Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Spotify! Das Schlaraffenland für Musikliebhaberinnen. Aber war es wirklich das Paradies für uns?

Neil Young verlässt Spotify

Fast Forward ins Jahr 2022. Schlagzeilen erschüttern die Welt: „Neil Young verlässt Spotify wegen Podcaster Joe Rogan – Joni Mitchell zieht nach“, „Joe Rogan entschuldigt sich nach Rassismus-Vorwürfen“, „Streit um Spotify: Sind andere Musik-Streamingdienste jetzt besser?“

Micky D kann als Künstler nicht auf Spotify verzichten Wäre die Spotify-Story ein Song, hätte die Melodie dieses Jahr in Moll gewechselt. Das Unternehmen steht in der Krise wie nie zuvor. Wegen der Meinungsfreiheits-Kontroverse um Joe Rogan, weil Spotify Neil Young gehen lassen musste und „weil die Künstlerbezahlung unfair ist. Weil das Design der App absolut Müll ist und weil Spotify die Plattform ist, die am meisten auf Playlisten setzt – und das mag ich nicht: Playlisten machen meiner Meinung nach Alben kaputt und ich mag Alben sehr“, so MickyD. Er ist Rapper und kommt aus Nürnberg. Genau wie Amelie hat er sich auf meinen Interview-Aufruf gemeldet. Spotify bezahlt also nicht nur mies, sondern macht auch noch die Alben kaputt! Getrieben von der Kritik an der riesigen Jukebox, komme ich mit der Zeit immer mehr ins Grübeln: Ist es noch cool, noch moralisch vertretbar, Spotify mit aktuell 14,99 pro Monat zu unterstützen? Darf ich immer nur auf moralisch integren Plattformen unterwegs sein? Soll ich also den Dienst wechseln? Ich will wissen, wie andere damit umgehen. Und was ihre Gedanken dazu sind. Micky zum Beispiel nutzt seit einem Jahr lieber einen anderen Dienst und boykottiert Spotify. Zumindest privat: „Apple Music ist für mich die beste Streaming-App für Musik hören. Es ist unglaublich gut ins Handy integriert. Ich habe zwar selber Spotify, aber nur aus dem Grund, weil ich Musik mache und deswegen brauch ich Premium-Rechte um meine Musik ordentlich zu platzieren.“

Als Künstler kann man Spotify schwer links liegen lassen

Ist das echt die einzige Wahl, die wir haben – Apple statt Spotify? Tatsächlich ist für Musiker*innen auch entscheidend, wo deren Musik noch ausgespielt wird. Nur Spotify ist mit Instagram verbunden, einer Plattform, die in Musikkreisen sehr effektiv für die Vermarktung genutzt wird. Viele Menschen teilen ihre Songs und neue Playlisten dort mit ihren Followern. Als Künstler kann man das schwer links liegen lassen. Die Düsseldorfer DJ Büşra Akdeniz hat es trotzdem getan: „Ich nutze Tidal, eben weil Spotify super wenig Geld ausschüttet und der ganze Musikmarkt darunter leidet. Ich denke, Tidal ist auf jeden Fall das kleine Übel und sehr unterstützenswert, weil sie wirklich mehr Geld ausschütten als andere Dienstleister.“

Der VPN-Dienst Atlas hat im Jahr 2020 ausgewertet, bei welchem Musik-Streamingdienst für Künstlerinnen am meisten Geld hängen bleibt. Das Ergebnis: Napster ist auf Platz 1, gefolgt von Apple Music. Spotify liegt auf der 5. Kurz vor dem letzten Platz: Youtube. Dort verdienen Künstlerinnen am wenigsten pro Klick.

In der Zwickmühle

DJ Büşra deprimiert die Marktmacht von Spotify Das bringt uns in eine Zwickmühle. Denn die meisten User sind genau dort: Bei Youtube und bei Spotify. Und MickyD bestätigt mir, dass es hier nicht um Peanuts geht, sondern um die Frage, ob sich das Leben als Kreativer rechnet: "Wenn ich die Streams, die ich auf Spotify gemacht habe, auf Apple Music gemacht hätte, wäre ich jetzt fast in der Lage, mir ein Jahr Lebensunterhalt zu zahlen.“ Für DJ Büşra geht ums System: „Spotify ist halt so groß, dass es einen gewissen Druck auf den Musikmarkt ausübt. Die Leute, die sich wirklich damit befassen, würden Spotify vielleicht gerne umgehen. Aber da die große Masse das nicht interessiert, funktioniert das System halt. Das ist so ein bisschen deprimierend.“

Mir geht es ähnlich. Wie Büsra bin ich DJ und arbeite beim Radio. Musik ist mein tägliches Geschäft, meine Passion. Und ich unterstütze Bands, kaufe Vinyl, kaufe digitale Tracks und interagiere mit ihnen auf Social Media. Klar streame ich auch. Aber es ist eben nur ein Teil meines Musikkonsums. Und nicht wie bei vielen: Background Noise.

Für den Switch bin ich noch nicht bereit

Aber so kritisch ich die Plattform auch betrachte. Meine Mix der Woche-Playlist, die Spotify regelmäßig ausspuckt, die ist ganz schön on point und bringt mir Musik nahe, die ich sonst verpasst hätte. Auch Amelie sieht das so: „Da spielt auch einfach die User Experience, also wie man Spotify nutzen kann, eine Rolle. Dass auch unglaubliche viele Podcasts dort sind, dass es super viele Funktionen gibt. Und dass ich da halt meine Musik gekennzeichnet habe in Listen. Und dass es immer wieder ein Struggle ist, was zu verändern. So wie der Switch von ‚Ich besitze Musik auf meiner Festplatte‘ hin zu ‚Ich gehe zu Spotify‘. Für den Switch bin ich noch nicht bereit.“