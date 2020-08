"München! Seid ihr bereeeeeeeiiiiiiiit?", brüllt Russkaja-Sänger Georgij Alexandrowitsch Makazaria in sein Mikrofon. Die knapp 500 Konzertbesucher schreien ihm die Antwort entgegen und feiern den Polka-Ska-Tanz-Metal der Band während den Songs dann ordentlich ab. Ganz ehrlich: Ich hätte nicht geglaubt, dass die Stimmung an diesem Donnerstag-Abend im Münchner Backstage so gut sein würde. Und die Band – okay, zumindest der Schlagzeuger von Russkaja – wahrscheinlich auch nicht. "Ich bin hin und weg. Meine Endorphine sprießen." Das ist sein Fazit nach dem Konzert.

Hygiene-Regeln verzögern den Ablauf

Jeder sitzt mit seiner Gruppe, dazwischen 1,50 Meter Abstand

Aber von vorne: Als ich gegen halb acht im Backstage ankomme deutet erstmal nichts auf den großen Party-Abend hin. Ich muss eine halbe Stunde lang anstehen, um überhaupt auf das Russkaja-Biergarten-Konzert zu kommen. Dann werde ich einem Tisch zu gewiesen – muss meine Kontaktdaten hinterlassen, die Maske aufsetzen. Nicht gerade besonders punkig. Weil ich alleine bin, werde ich zu zwei anderen Gästen auf eine Bierbank dazugesetzt: Carolin und Tobias, die extra aus dem bayerischen Wald angereist sind.

Es ist ihr erstes Konzert in diesem Corona-Sommer. Und um die Bands, die ihnen gefallen zu sehen, müssen sie nach München fahren. "Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Setting, aber mal schauen. Normal ist ja Russkaja schon eine Party-Band, wo man feiert und jetzt kann man nicht tanzen. Aber ich bin sicher, die haben sich was gutes überlegt, dass es trotzdem eine gute Show wird", meint Tobias.

Pogo in Haushaltsgruppen

Ja, da ist was dran. Normalerweise steht man bei Russkaja vorne im Pogo, reibt sich Oberkörper an Oberkörper mit den anderen Konzertgästen. Heute sitzt man auf der Bierbank und wird von den Backstage-Ordnern zurückgepfiffen, sobald man aufsteht. Direkt vor der Bühne immerhin, sind Logen aufgebaut – Tanzbereiche, wo Menschen in kleinen Gruppen – in "Haushaltsgruppen" miteinander tanzen können. Nach zehn Minuten Warterei kommt die Band – und ab geht’s.

Der Turbo-Ska-Rock von Russkaja funktioniert, erstaunlicherweise auch bei einem Abstandskonzert. Die Leute in den Tanz-Logen fangen gleich beim ersten Song an zu Pogen. Auch Sänger Georgij Makazaria ist zufrieden, was Band und Publikum aus dem komischen Setting gemacht haben. "Ich kenne München natürlich anders, ich kenne München, wo Leute ausflippen, außer sich gehen, halb nackt dastehen, mit nassen T-Shirts irgendwie Bakterien verteilen im ganzen Raum", sagt er. Klar, so ist das heute nicht. Aber manchmal habe er während dem Gig die Augen zugemacht und sich an alte Zeiten erinnert.

Aus einem Psycho-Traktor werden viele

Die bekannteste Russkaja-Nummer ist der Psychotraktor. Normalerweise gibt es hier einen Circle-Pit, bei dem das Publikum im Kollektiv vor einem imaginären Traktor davon läuft, im Kreis. Und das – ich hätte es nicht für möglich gehalten - geht auch heute. Natürlich nicht hinten auf den Bierbänken, aber vorne in den Tanz-Logen. Statt einem großen Rundlauf gibt es viele kleine Circle-Pits, einer für jeden Haushalt, alle ein Meter fünfzig voneinander entfernt. Ein Wahnsinns-Moment, findet auch Georgij Makazaria: "Ich glaube, diese kleinen Mini-Psycho-Traktoren heute, das war schon sehr geil!"

Ich bin leider hinten auf der Bierbank und kann nicht mittanzen, weil ich alleine bin. Aber trotzdem. Auch hier wackelt die Bierbank, weil die Leute auf und ab hüpfen. Und Klatschen, die Hände schwingen und mitsingen, geht auch bei Sitzpflicht.

Russkaja wissen, wie Entertainment geht

Live-Musik – das kribbelt an diesem Donnerstag-Abend fast wieder so wie früher. Und obwohl Russkaja im Backstage-Biergarten, wie sie sagen, eigentlich nur auf 89 Dezibel Krach machen dürfen, sind es an diesem Abend dann doch über hundert. Ein tolles Erlebnis, finden am Ende auch Carolin und Tobias, die mit mir am Tisch sitzen. Es sei anders gewesen, aber eine Alternative in Corona-Zeiten. Nur die blauen Flecken vom Pogo, meint Carolin, vermisse sie jetzt schon.

Als ich am Ende nach Hause gehe, fühle ich mich auch ohne Pogo fast wieder so wie früher nach einem Live-Konzert, der Körper vibriert, die Ohren piepen ein bisschen. Danke Russkaja, für diesen wunderbaren Abend.