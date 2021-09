Zündfunk präsentiert Soap&Skin

Ihr letztes Album „From Gas To Solid/you are my friend“ nahm sie größtenteils in ihrer Wiener Wohnung auf – und trotzdem klang es, als habe sie es in einer durchs All treibenden Raumstation in totaler Einsamkeit mit Blick auf die Unendlichkeit eingespielt. Die Journalistin Julia Friese schrieb damals im Musikexpress sehr treffend über die Wirkung dieses intensiven Albums: „Anja Plaschg macht eigentlich keine Musik. Musik erzeugt Gefühle. ‚From Gas To Solid/you are my friend‘ aber ist ein Gefühl, das den Körper des Hörers als Instrument nutzt.

Es greift nach seinem Innersten und versucht, ihm zur Flucht zu helfen. Die Augen beginnen zu tränen, die Haare zu stehen, man schreit, um noch ein bisschen mehr aus sich herauszukommen.“