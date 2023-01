Klima-Proteste So reagiert das Netz auf den Mönch aus Lützerath

Nach einer Großdemonstration am Samstag, mit Greta Thunberg als prominenteste Klimaaktivistin, ist die Räumung in Lützerath mittlerweile laut Polizei beendet. Nach wie vor sind laut RWE zwei Aktivist:innen in einem Tunnel, dafür ist nach Angaben der Polizei nun der Energiekonzern zuständig. Aktivistinnen und Aktivisten berichten von unverhältnismäßiger Polizeigewalt am Rande der Proteste. Diese sollen nun aufgeklärt werden. Neben der Gewalt von Protestierenden haben sich Beamtinnen und Beamte auf dem unwegigen Gelände wohl auch ohne Einwirkung verletzt.