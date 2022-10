Der neue Deutsche Punk Einfach nur "dagegen" reicht nicht mehr – wofür Deutschpunk heute steht

Oh Deutschpunk. Du glorreicher Mix aus einfachen Akkorden, einprägenden Melodien und direkten Texten. Über die da oben, über das einfache Leben, über den Konsum von, nun ja. Nichts passt besser, um den Krisen der Welt zu entfliehen, ohne sie zu verleugnen. Wenn man mit ein paar Bier intus und blau-gepogtem Oberkörper laut mit grölt. Irgendwo muss die verdrängte Energie ja hin! Wie damals, beim Konzert der Kassierer in der alten Musikkantine Augsburg im Jahr 2009. Ein ausverkauftes Konzert. Alle wollten sehen, wie Sänger Wölfi zu ihrem größten Hit komplett nackt und mit Kopf voraus wie ein Stier in seine Mitmusiker rennt.

Deutschpunk entwickelt sich weiter

Burnout Ostwest

Team Scheiße

Ersatzkopf

Akne Kid Joe

Sexismus im Punk? Nein! Doch! Ohh!

Die neue Generation

In 2022 wird mehr Wert daraufgesetzt, wie viele rein Cis-Männliche Bands auf den Konzerten spielen, wie mit Minderheiten umgegangen wird und wie man auf Konzerten miteinander umgeht. Und in Zeiten, in denen das "einfach nur dagegen sein" von Impfgegnern und der AfD gekapert wird, will man lieber etwas hören, was umständlich dagegen ist. Oder was so stumpf ist, dass es noch stumpfer eigentlich gar nicht mehr geht.