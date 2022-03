failoftheweek So hetzen Putins Infokrieger gegen ukrainische Geflüchtete

Randale im Supermarkt: Dosen fallen aus den Regalen, auf dem Boden bilden sich trübe Pfützen aus ausgelaufenen Olivenöl-Flaschen, dann eine Schlägerei an der Obsttheke. Es sind unschöne Szene, die in einem Video zu sehen sind, das in diesen Tagen im Netz kursierte. Im Beschreibungstext zu dem Clip heiß es: „Mix Markt Regensburg. Ein Mann richtet so viele Schaden an, wie er kann. In Mix Märkten werden hauptsächlich russische Produkte verkauft“.

Mehrere zweifelhafte Videos

Naja, immerhin die Aussage, wonach Mix Märkte vor allem russische Produkte führen, stimmt. Der Rest aber stimmt nicht. Wie die Faktenchecker des Correctiv bestätigen, stammt das Video nicht aus einem Mix Markt und auch nicht aus Regensburg, sondern aus der Stadt Uljanowsk in Russland. Aufgenommen wurde es nicht 2022, sondern bereits 2019. Und die Randale haben auch nicht mit Hass auf Russen zu tun. Das Supermarktvideo ist nur eines von mehreren zweifelhaften Videos, die diese Woche durch das Netz gereicht wurden.

Ein anderes zeigt einen verwüsteten Zug und der zuständige Schaffner regt sich darüber zurecht auf. Darunter steht: „Deutschland, der Fahrer zeigt entsetzt den Zug in dem Flüchtlinge aus der Ukraine gebracht wurden“. Auch hier haben die Faktenchecker des Correctiv herausgefunden, dass in dem Zug aber keinen geflüchteten Ukrainer transportiert wurden. Das Chaos haben vielmehr Fans des FC Augsburg angerichtet. Und dann war da noch das Video, in dem behauptet wurde, ein 16-jähriger Deutschlandrusse sei in Euskirchen von Ukrainern totgeprügelt worden. Auch das stimmte nicht, die Urheberin der Gerüchte hat sich mittlerweile entschuldigt.

Wachsam sein ist wichtig

In Deutschland spielt hierbei auch Alina Lipp ein Rolle. Die 28-jährige ist in Deutschland Putins vielleicht wichtigste Kriegsfluencerin geworden. Die junge Frau, die früher bei denen Grünen aktiv war, lässt sich mit russischen Kämpfern ablichten und betreibt einen Telegram-Kanal mit über 100.000 Followern. Lipp, die einen russischen Vater hat und mittlerweile in Russland lebt, verbreitet vor allem Propagandavideos, schimpft auf die NATO und den Westen.

