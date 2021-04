Die Union und die K-Frage So werden die "Daddys" Söder und Laschet auf TikTok zu Sexsymbolen stilisiert

Er ist groß und wirkt seriös, trägt ein weißes Hemd und einen blauen Blazer. Die Frisur leicht struwwelig, als wäre er gerade aufgestanden. Und dazu noch ein schelmisches Grinsen. Ist das der Look eines Daddys? Es ist auf jeden Fall der Look von Markus Söder auf TikTok. Denn dort ist die CSU seit kurzem auf der Jagd nach neuen Zielgruppen. "Hallo und Servus! Die CSU ist jetzt auf TikTok", schallte es letzte Woche den Usern auf TikTok entgegen. "Wir nutzen alle Kanäle, um mit euch in eine bessere Verbindung zu treten. An dieser Stelle: Hallo, herzlich willkommen. Ich freu mich auf die Kommunikation." Am Ende hält Söder den Daumen nach oben hin in die Kamera.

Söder als neuer "Daddy" der Nation?

1,3 Millionen Menschen haben das Video mittlerweile gesehen. Ok: Es ist nicht wegen seines besonders kreativen TikTok-Schnitts viral gegangen. Sondern eher, weil es halt die CSU ist und alle neugierig sind. Ihr wisst schon: Laptop und Lederhose halt. 12 TikTok-Clips gibt es mittlerweile, Söder selbst ist aber nur in Einem zu sehen. Der Mann macht sich rar. Ein besonderes Schmankerl für zwischendurch. Gar nicht so ungeschickt, wenn man sich manche Diskussionen auf Twitter zu Söder anschaut:

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Annikers, die Stürmische ✨🦕 Okay es gibt auf tiktok einen komplett weirden trend namens #daddysöder und erst dachte ich so nein, aber dann hab ich zu viele videos gesehen und jetzt crushe ich lowkey söder und bitte vergib mir vater

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Ꮤ 🇪🇺 Ich will Daddy Söder https://t.co/bux8b9b3yX

Das mit dem Daddy müssen wir jetzt mal endlich klären. Jetzt sofort. Daddy Cool oder was? Oder Sugar Daddy? Ja, es wird schlüpfrig. Unser Ministerpräsident Söder wird im Netz gerade zu "Daddy Söder" erhoben. Auch DIE ZEIT hat letzte Woche schon auf diese neue Phänomen aufmerksam gemacht. Der Begriff Daddy ist dabei nicht wortwörtlich gemeint. Eher so ein bisschen sexuell. Daddy ist eine Fantasie, eine Person, die deutlich älter ist als man selbst und dementsprechend den Ton angeben würde. Mehr ein Fetisch also und nicht die Suche von User*innen nach einer Vaterfigur.

50 Shades of Söder auf TikTok

Auf TikTok sammeln sich lauter Videos mit Bild-Compilations von Söder, die diesen Daddy-Hype pushen. Unterlegt mit Musik und erotisch anspielenden Lyrics. Söder mit Welpen auf dem Arm, als seriöser Politiker, als Grüner mit einem nachhaltigen E-Scooter. Oder als verspielter Typ im Shrek-Kostüm an Fasching: Die TikToks wollen die vielen Seiten von Markus Söder zu zeigen. 50 Shades of Söder, wenn man die Dialektik weiterführen will. Aber hat er auch Potenzial als Daddy der Nation? Die Junge Union sagt: Ja!