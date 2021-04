Videopremiere Seht hier exklusiv das neue Video zum Song „Belly Call“ von Slut

Acht Jahre. So lang mussten Fans auf ein neues Slut-Album warten. Denn nach der Konzerttournee zum Album „Alienation“ legten die vier Ingolstädter erstmal eine Pause ein. Bis es Gitarrist Rainer Schaller nicht mehr aushielt. Er rief Sänger Chris Neuburger an und sagte: „Lange nicht gesehen“, so erzählt es die Band.

„Als nächstes kamen per Mail zwei Flugtickets nach Athen“, erinnert sich Chris. Lange vor dem Corona-Lockdown quartierte sich die Band dort eine Woche lang in einer leerstehenden Wohnung ein, mit Blick auf die Akropolis - durch eine Baulücke vor dem Balkon. Ins Handgepäck passte damals nicht mehr als eine Gitarre, ein Keyboard, ein Bass, Mikrofon und Laptop. Das veränderte den Sound der Band.

Bye-bye Gitarrenwände!

Die Ingolstädter Band Slut

„Talks Of Paradise“ erscheint im Juni, es ist das neunte Album von Chris Neuburger, René Arbeithuber, Gerd Rosenacker und Zündfunker Rainer Schaller. Darunter ist das Lied „Belly Call“. Passend zum Sound des Albums singt die Band darin mit der Songzeile „Call it what you want“ gegen eine Kategorisierungen an. Am Freitag erscheint „Belly Call“ als zweite Vorab-Single zum Comeback-Album.