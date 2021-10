Protest-Camp in München Kritiker werfen Bayern bei Abschiebeverfahren nach Sierra Leone Rassismus vor

No deportation, keine Abschiebungen nach Sierra Leone. Das ist es, worum es den gut hundert Geflüchteten und Aktivistinnen geht, die im Münchner Süden ein Protest-Camp errichtet haben. Mitten auf der Hofmannstraße vor der Zentralen Ausländerbehörde. Tag und Nacht verbringen sie hier, aus Protest gegen ein Abschiebeverfahren, das die bayerische Regierung zusammen mit einer Delegation aus Sierra Leone durchführt.

Genitalverstümmelung und Abtreibungsverbot

„Wir fordern, dass diese Abschiebungen gestoppt werden. Sorgt stattdessen dafür, dass die Menschen sich integrieren können.“, sagt Camp-Sprecherin Fatmata Sesay. „Das ist kein Verbrechen, sondern bedeutet Freiheit!“ Die 25-Jährige ist vor fünf Jahren aus Sierra Leone nach Deutschland gekommen. Fatmata erzählt, dass die Situation in ihrem Heimatland gerade für Frauen untragbar ist: „Die Frauen haben bei uns keine Stimme. Sie werden behandelt, als wären sie Sklaven.“ In Sierra Leone seien die meisten Frauen außerdem Analphabeten, weil ihnen nicht erlaubt werde, in die Schule zu gehen.