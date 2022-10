Neuerscheinungen Sieben Podcasts, die Ihr nicht verpassen solltet

Legion: Hacking Anonymous

„We are Anonymous. We are Legion.” Der Beifall war groß, als das Hackerkollektiv Anonymous Wladimir Putin im Februar 2022 als Reaktion auf den Angriff auf die Ukraine den Cyberkrieg erklärte. Anonymous legte die Website des russischen Verteidigungsministeriums lahm und hackte sich in Russlands staatliche Fernsehsender. Die Aktivisten haben seit 2008 immer wieder mit spektakulären Aktionen den Kampf gegen beispielsweise Scientology oder die sogenannte Terrororganisation IS aufgenommen. Aber Gut gegen Böse, so einfach ist das nicht, sagt Podcast-Host Khesrau Behroz. Man kennt Behroz und sein Team von der mehrfach ausgezeichneten Doku „Cui Bono – WTF happened to Ken Jebsen“. In aufwändiger Produktion und tollem Storytelling wird nun zu Anonymous recherchiert. Nicht um das Kollektiv zu diskreditieren, aber um zeigen, dass ein anonymes Kollektiv auch Gefahren birgt: Wenn jeder diese Maske aufsetzen kann, kann auch jeder Anonymous sein.

1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit

Könnten wir Freund*innen sein? Der Podcast „1 plus 1“ würfelt Prominente zusammen, die auf den ersten Blick nicht viel gemein haben. Nach vier Folgen wird entschieden, ob man im echten Leben befreundet sein könnte. In Staffel drei treffen Autor und Musiker Heinz Strunk und Influencerin Cathy Hummels aufeinander. Das ist sehr unterhaltsam anzuhören. Man erfährt vieles, was beide höchstwahrscheinlich nie in einem normalen Interview preisgegeben würden. Das ist oft sehr berührend, wenn es etwa um Kindheit oder Depressionen geht. „Ich zeig dir die neue Welt“, sagt Hummels und nicht nur „Heinzi“ ist gespannt, was die neue Welt der Influencer und Stars für ihn bereithält.

Kalk & Welk – die fabelhaften Boomerboys

Oliver Kalkofe und Oliver Welke waren früher jung und haben Frühstyxradio gemacht, nun sind sie älter und machen Podcast. Selbstironisch heißt das Ganze „Kalk & Welk – die fabelhaften Boomerboys“. Ein grandioser Titel, den die Hater der beiden Comedians in den Kommentarspalten nicht müde werden zu sezieren – ohne den Witz zu checken. Denn klar ist, die beiden nehmen kein Blatt vor den Mund: Hier bekommt jeder sein Fett weg, ob Verschwörungstheoretiker oder Bio-Deutscher. Am meisten aber bekommt Kalkofe von Welke eine aufs Dach, wenn er nicht merkt, welche Boomer-Weisheiten er gerade wieder von sich gibt. Eine Empfehlung für alle Fans der heute-Show.

Ausverkauft – Katar, der Fußball und das große Geld

Im November startet die Fußball-WM. Und anstatt wie sonst Spielpläne zu studieren und Zeit freizuschaufeln, diskutieren wir nun, ob wir überhaupt einschalten. Ob man das aus moralischer Sicht bringen kann: Bei einer WM mitzufiebern, für die sehr viele Menschen sterben mussten. Eine WM, die mitten in der Wüste stattfindet, so dass die Stadien klimatisiert werden müssen. Eine WM, bei der wir wissen, dass die Vergabe nicht mit rechten Dingen zuging. „Ausverkauft – Katar, der Fußball und das große Geld“ zeigt, wie das System entstehen konnte, das eine Fußball-WM ermöglicht, die über Leichen geht. Die ehemalige Profi-Fußballspielerin und Menschenrechtsaktivistin Tuğba Tekkal und Spiegel-Reporter Danial Montazeri folgen der Spur des Geldes.

Carpe What? Dein Sinn-Podcast

„Glück ist das einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.“ Kalendersprüche wie diese verpesten die Welt vermutlich seit der Steinzeit. Seit der Erfindung von Instagram und Pinterest scheint eine Rettung kaum mehr möglich. Im Podcast „Carpe What?“ werden die Sätze auf den Prüfstand gestellt. In Folge eins wird anhand des Satzes „Fake it till you make it“ das sogenannte Impostor-Phänomen erklärt. Also das Gefühl, man sei eine Hochstapler*in und könne im Grunde gar nichts. Eine schöne Idee, diese Überprüfung. Jetzt müsste man nur den Algorithmus erfinden, der einen vor Sinnsprüchen im Internet schützt.

Ukraine - Der Riss mit Mirko Drotschmann

Vor acht Monaten hat Wladimir Putin die Invasion in die Ukraine angeordnet. Seit acht Monaten tobt ein Krieg in Europa. Es gibt viele Hintergrund-Dokus und Podcasts über die aktuellen politischen Entwicklungen. Der Terra X-Podcast „Ukraine - Der Riss“ geht einen anderen Weg und erklärt den Konflikt über einen emotionalen Ansatz, über Menschen und ihre Geschichten: Daria, die aus Kiew fliehen muss und Verwandte in Russland hat, die Putin glauben. Und Alexey, der Nuklear-Ingenieur ist, als in Tschernobyl 1986 der Super-GAU eintritt und danach als Journalist in der Ukraine arbeitet und nun fliehen musste. Host ist Mirko Drotschmann aka Mr. Wissentogo.

Score Snacks: Die Musik deiner Lieblingsfilme

Und zum Schluss noch ein Evergreen: „Score Snacks“ erklärt die Filmmusik von „Star Wars“ bis „Harry Potter“. In kurzen, eben snackable, sieben bis acht Minuten. Man wird kurz in die Lieblingsfilme gebeamt, hat was gelernt – und weiß, was man sich demnächst unbedingt mal wieder anschauen will.