Meinung Warum wir dankbar sein sollten, dass dieses Bild nur Männer zeigt

Sie tragen Namen wie Siegfried, Carsten, Josef, Armin, Mathias und Lars. Was sich anhört wie die Liste der CDU-Ortsgruppe Recklingshausen, das sind die Vornamen von Männern, die zur Spitze der deutschen Wirtschaft gehören und irgendwie die Welt dirigieren. Sie waren Gäste bei einem CEO-Empfang am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein Bild zeigt sie in ihren dunklen Anzügen, mit grauen Haaren und Wohlstands-Plauzen. Es sieht aus, als säße dreißig Mal Generaldirektor Heinrich Haffenloher aus der Kultserie „Kir Royal“ am Tisch. Der Typ also, der Sachen sagt wie: „Ich werde dich sowas von zuscheißen mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast!“

Olympia-Bankett oder Bundesgartenschau? Xi Jinping lud in die Halle des Volkes. Viele Probleme scheinen gerade von alten, weißen Männern auszugehen. Und sie sitzen oft zu Tisch. Im Ernst: Neben dem Bild von der Sicherheitskonferenz ist da zum Beispiel Wladimir Putin an seinem Konferenztisch. Oder das gigantische Olympia-Bankett von Chinas Präsident Xi Jinping für das Komitee des IOC. Und jetzt also: Über dreißig alte, weiße Männer an einem Tisch im Hotel Bayerischer Hof.

Am Wochenende tobte Orkan Zeynep – und ein Shitstorm

Das Foto ist der Skandal der diesjährigen Sicherheitskonferenz und der Netz-Aufreger des Wochenendes. „Dieses Bild ist wie aus einer anderen Welt“ und „Hier ist Macht und hier fehlen Frauen“, twitterte zum Beispiel SPD-Politikerin Sawsan Chebli. „This is a man’s world“, schrieb Journalist Georg Restle. „Frauen gehören in Führungsfunktionen“, kommentierte Grünen-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. Sawsan Chebli Dieses Bild ist wie aus einer anderen Welt. Es ist aber keine andere Welt. Es ist Realität im Jahr 2022. So sieht das CEO Lunch auf der #MSC2022 aus. Hier ist Macht und hier fehlen Frauen. Wir haben noch sehr viel zu tun. Foto via @MichaelBroecker https://t.co/rb7U3yABDI

Das ganze Wochenende tobte neben Orkan Zeynep auch der Shitstorm über München. Dabei zeigt das Bild eigentlich nur, welche Personen im Kapitalismus eben auch heute noch sagen, wo’s langgeht: alte, weiße Männer. Siegfried, Carsten, Josef, Armin, Mathias und Lars gemeinsam am Tisch. Siegfried zum Beispiel, genauer: Siegfried Russwurm, ist Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie und Aufsichtsratschef des Stahlherstellers Thyssenkrupp. Armin, genauer: Armin Papperger, ist Vorstandsvorsitzender des Waffenkonzerns Rheinmetall und Mathias, genauer: Mathias Döpfner, ist Chef der Axel Springer SE.

Eine Welt von Männern für Männer

Eigentlich müssen wir dem CEO-Lunch-Foto sogar dankbar sein. Denn es zeigt uns die Profiteure einer Welt, die von Männern für Männer gemacht wurde. Die Feministin und Journalistin Rebekka Endler hat darüber ein Buch mit dem Titel „Das Patriarchat der Dinge“ geschrieben. Ihre These: Im Zentrum der Gesellschaft steht der Machterhalt der reichen, weißen Cis-Männer. Egal ob Kultur, Politik oder Gesellschaft – wenn man nur ein bisschen gräbt, dann gibt es keinen Bereich ohne „einen androzentristisch, männlich zentrierten Maßstab“, sagt sie.

Tweet-Vorschau - es werden keine Daten von Twitter geladen. rebekka endler‽ An diesem Tisch will doch keine sitzen. Wir müssen diesen zerlegen und einen neuen Tisch bauen. https://t.co/p7LfAuXeVL

Welche Personen genau diesen Maßstab anlegen, das zeigt das Foto vom CEO-Lunch am Rande der Sicherheitskonferenz. Der Chefredakteur von „The Pioneer“, Michael Bröcker, hatte es am Samstag als Erster auf Twitter verbreitet und geschrieben, dass während immerhin 45 Prozent der Speaker auf der Sicherheitskonferenz Frauen seien, womöglich eher die deutsche Wirtschaft ein Problem habe.

Recht hat er: Schließlich sehen wir auf diesem Bild nicht die Rednerinnen und Redner der Konferenz, sondern die Spitzen der deutschen Wirtschaft, also reiche Vorstände von Energie- und Waffenkonzernen. Kein Wunder, dass das Männer sind. Kein Wunder, dass keinem von ihnen auffällt, dass Frauen fehlen. Kein Wunder, dass das CEO-Lunch so divers ist wie die Szene in der Matrix-Reihe, in der Agent Smith sich selbst klont. Schließlich sind Frauen selten CEOs und Männer besitzen auch heute noch 50 Prozent mehr Vermögen.

Es geht um Krieg, Waffen und Geld

„Das Krasseste ist, dass nichts von dem neu ist“, sagt die feministische Journalistin Rebekka Endler. Dennoch sei in den letzten Jahrhunderten wenig bis gar nichts passiert. Es ist also höchste Zeit, die Herrschaft dieser Siegfrieds, Carstens und Larse zu beenden. Immerhin stehen diese Spitzen der deutschen Wirtschaft auch für Investitionen in die Rüstungsindustrie, die sich in Deutschland in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt haben. Und für Waffenlieferungen, die Deutschland in den vergangenen Jahren zum viertgrößten Rüstungsexporteur der Welt gemacht haben.