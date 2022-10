"Nymph" Shygirl macht sexpositiven Hyperpop - und sprengt damit gesellschaftliche Grenzen

Die 29 Jahre alte britische Singer und Songwriterin Blane Muise alias Shygirl wird schon seit einiger Zeit als Shootingstar und „Queen of Cool“ der Londoner Clubszene gefeiert. Shygirl ist eine Pionierin des recht jungen Hyperpops und experimentiert unter anderem mit elektronischem Dancehall-Sound, UK-Garage sowie Rap und R’n‘B Elementen. Mit ihrem Sound entführt sie uns in die ekstatische Underground-Clubszene Londons.

Von DJ Gigs auf Modeparties zum Feature mit Björk

Eine Grenzgängerin mit vielen Gesichtern

Shygirl ist eine Grenzgängerin, die Genderfluidität lebt und keinerlei Normen bedienen möchte. Schon gar nicht in der Musik. So stellt sie unter Beweis, dass Mainstream-Pop und Underground-Clubsound keine Gegenspieler sein müssen. Für ihren progressiven Sound bekam Shygirl ziemlich viel Zuspruch in der Musikszene und schon nach kürzester Zeit konnte sie bei den ganz Großen mitmischen.

Keiner kommt an ihr vorbei

Zusammen mit Mura Masa remixte Shygirl den Song „Sour Candy" von Lady Gaga und der gehypten koreanischen Girlband Blackpink. Sie lieferte auch Tracks für Kampagnen von Rihannas Modelabel Fenty und Mugler und glänzte als Covergirl auf namenhaften Magazinen mit extravaganten Looks – und ganz nebenbei wurde sie im vergangenen Jahr in die Forbes-Liste Europas „30 under 30“ aufgenommen. Obwohl Shygirl vor allem ihren ganz eigenen Regeln folgt, kommt im Moment also fast niemand an everybody’s darling vorbei. Wir behalten Shygirl auf jeden Fall auf dem Radar.