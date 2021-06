Alternative Musikszene in Indien Künstler Shashwat Bulusu über Corona-Sterben, Bollywood-Dilemma und Hip-Hop als Upcoming Star

Indien ist bekannt für seine milliardenschwere Film-Industrie, für poppig-kitschige Bollywoodfilme und -Songs, vielleicht auch noch für seine klassische Musiktradition. Die alternative Musikszene hat dafür in Europa noch niemand so wirklich auf dem Schirm und auch im Land selbst ist es schwierig neben der allgegenwärtigen Bollywood-Musik zu bestehen. Wir haben mit dem indischen Musiker und Produzenten Shashwat Bulusu über die Situation der Künstler- und Musiker:innen dort gesprochen, wie sie mit der Corona-Krise umgehen und wann sich das Bild Indiens und indischer Musik in der westlichen Vorstellung endlich ändern wird.

Shashwat Bulusu ist ein Singer-Songwriter und Produzent aus der westindischen Stadt Baroda. Er singt auf Englisch und Indisch und macht neben seinem Singer-Songwriter Projekt noch ein Lo-fi Projekt namens BULLU.

Zündfunk: Die Bilder von Menschen, die auf den Straßen Indiens an Corona starben, von überfüllten Krankenhäusern und verzweifelten Angehörigen sind um die Welt gegangen. Hat sich die Situation mittlerweile beruhigt?

Shashwat Bulusu: Es hat sich ein wenig beruhigt, aber man kann das Virus nicht wirklich einfangen. Man muss immer noch so vorsichtig wie möglich sein. Es war wirklich schlimm. Die letzten zwei Monate gehören zu den schlimmsten Monaten, die wir je hatten, selbst unsere Eltern sehen das so. Es ist eine Art von kollektivem Leiden, dass wir alle zusammen erlebt haben.

In vielen Ländern hat die Corona-Krise auch zu politischen Spannungen geführt. Auch in Indien ist die hindu-nationalistische Regierung unter Premier Narendra Modi autoritärer geworden. Blickt das Land seitdem kritischer auf seine Regierung?

Ja, ich meine die Bundesstaaten und die Zentralregierung stehen jetzt in einem Konflikt miteinander. Die Frage ist: Wer ist für die Krise verantwortlich? In diesem politischen Konflikt sind schon Menschen gestorben. Menschen, die Fragen gestellt haben, wurden gemieden. Beängstigend war auch, wie die Regierung die wahren Todeszahlen verschwiegen hat. Und da haben die lokalen indischen Medien, die normalerweise sehr pro-Regierung sind, zum ersten Mal kritisch berichtet. Generell herrscht gerade ein Klima von Zweifel und Angst. Ich glaube Menschen merken nicht, wie schlimm die Situation ist, bis es sie persönlich betrifft. Und jetzt, hat es wirklich jedes Haus erreicht. Das Vertrauen ist weg.

Zwischen den politischen Spannungen und den vielen Kranken und Toten – war da die Lage von Künstler:innen und Musiker:innen wie dir überhaupt noch Thema?

Besonders für Künstler:innen war die Situation sehr schwierig. Gleichzeitig wollen Künstler:innen gerade auch gar nicht die Priorität sein, neben den ganzen anderen Menschen, die Hilfe brauchen. Am Anfang haben viele von uns, wie auch sonst überall auf der Welt, versucht Livestream-Konzerte zu veranstalten, um etwas Geld zu verdienen. Viele von uns waren in Existenznöten. Aber was die Unterstützung der Regierung angeht: Da sind wir noch nicht weit in Indien. Wir sind gerade in einer Situation, in der das Gesundheitssystem Geld braucht, in der viele ganz essenzielle Dinge noch unsere Aufmerksamkeit brauchen. Wir sind noch eine junge Demokratie. Ich glaube, nur ein Land, dass gewisse Privilegien hat, kann es sich leisten, Künstler:innen zu unterstützen. Da sind wir noch nicht.

Das besondere an der indischen Mainstream Musikindustrie ist, dass sie eigentlich ein Teil der Bollywood-Filmindustrie ist, die ein riesiges Monopol in der Kulturszene besitzt. Songs und Filme werden von den selben Playern produziert. Wie schwer ist es für unabhängige Bands und Musiker, gehört zu werden und Platten zu verkaufen?

Es gibt große Label, die die Industrie kontrollieren. Für unabhängige Musik ist es sehr schwer, zu den Hörern durchzudringen. Es ist sehr schwierig zu navigieren, weil es auch bedeutet ein Gebiet zu betreten, indem du sozusagen deine Seele dem Teufel verkaufen musst, um bei einem Label aufgenommen zu werden. Und das sind nicht die besten Deals, die man als Künstler kriegen kann.

Hat sich da in den letzten Jahren nichts verändert?

Mit den neuen Filmregisseuren, die jetzt zum Beispiel mit Netflix und Amazon zusammenarbeiten, hat sich etwas verändert: Sie kollaborieren mit unabhängigen Künstler:innen, um Musik für ihre Filme zu bekommen. Und das ist ein Weg, wie alternative Musik mehr Menschen erreichen kann.

Welches Genre, das nicht typisch Bollywood ist, entwickelt sich gerade am schnellsten? Ist es das, was du machst, Folk, oder doch etwas ganz Anderes?

Ich glaube, es ist Hip-Hop, die Hip-Hop-Szene, die Hip-Hop Künstler:innen. Viele von ihnen kommen aus schwierigen Verhältnissen. Und sie haben es geschafft, in den Mainstream zu kommen. Vor ein paar Jahren lief der Film “Valley Boy”. Es ist ein Film über den Werdegang von zwei Künstlerinnen. Und das hat die Hip-Hop-Szene wirklich gepusht. Und gerade ist Hip-Hop einfach überall und die Szene wächst wahnsinnig schnell.

Unabhängige Labels oder indischer Hip-Hop, Pop oder Folk sind in Deutschland noch so gut wie unbekannt. Warum ist das so?

Ich glaube der Westen und die Welt da draußen, die blicken auf Indien und haben eine ganz bestimmte Vorstellung davon, was indische Musik ist. Wir haben versucht, unsere eigenen Lieder zu machen, unseren eigenen Sound zu kreieren. Wir sind gerade alle in diesem Prozess. Und irgendwie haben wir es dabei nicht geschafft, Menschen außerhalb Indiens zu erreichen. Wir dachten uns: Okay, wir sind in Indien, lasst uns erstmal versuchen, Inder dazu zu bringen, unsere Musik zu hören. Das war unser erstes Ziel. Ich glaube es liegt in unseren Händen, die Welt dazu zu bringen, zu hören, wie wir klingen.