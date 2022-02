Zündfunk präsentiert Sharon van Etten - Darkness Fades Tour

Darkness Fades Tour

Sharon Van Etten spielt im Sommer dieses Jahres endlich wieder Konzerte in Deutschland. Hinter der US-amerikanischen Singer/Songwriterin und Schauspielerin liegen einige bewegte Jahre. Der Release ihres fünften Albums „Remind Me Tomorrow“ bescherte der Künstlerin ein schier unglaubliches Medienecho. Van Etten wurde eine volle Seite in der New York Times gewidmet, sie war in zahlreichen bedeutenden US-Late-Night-Shows zu Gast – darunter diejenigen von Stephen Colbert, Ellen DeGeneres, Jimmy Kimmel und Jimmy Fallon –und „Remind Me Tomorrow“ wurde von etlichen Magazinen zu einem der wichtigsten Releases des Jahres gekürt.