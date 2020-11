Homeoffice, Hausunterricht, Heimkino, Die Corona-Krise zwingt viele von uns dazu, Arbeit, Bildung und Unterhaltung in die eigenen vier Wände zu verlagern. Davon profitiert vor allem die sogenannten "Distance Economy". Doch diese Woche ging es an den Börsen steil bergab mit Zoom, Slack, Etsy, Peleton & Co. Das ist eigentlich schade, kommentiert Christian Schiffer.

Oh, ist das nicht nice: Dieser Mann kauft seiner Frau ein schickes Peloton-Fitness-Bike, ja und die Frau freut sich wie Bolle, weil sie jetzt jeden Tag trainieren kann. Zum Beweis schickt sie ihrem Mann ununterbrochen Videos von ihrem supadupa Workout; sie will ihm halt zeigen, wie sie sich für ihn abstrampelt, um extra-knackig zu werden:

Wie "Home-Produkte" boomen

Die Weihnachtswerbung des Fitness-Start-Ups Peloton aus dem letzten Jahr ist wirklich selten dämlich. Zurecht setzte es einen ordentlichen Shitstorm. Mit dem Aktienkurs ging es danach trotzdem ordentlich bergauf – dank Corona. Denn Peloton stellt einem ein Fitnessrad in die eigenen vier Wände. Trainiert wird man dann über das Internet von Ally, Ben und Becs und anderen asketischen Personal-Trainern.

Was will die Distance-Economy?

Anstatt sich also gefühlt 8000 Mega-Tonnen von potenziell hochangereichertem Corona-Aerosol auszusetzten, kann man nun im Home Office bequem haussporteln - und zwischen zwei Teams-Konferenzen eben mal die anaerobe Schwelle hochjazzen. Das macht Peloton zum prototypischen Unternehmen der sogenannten „distance economy“.

Andere Unternehmen der Distance Economy: Der Messenger Slack, der Lieferservice Delivery Hero oder auch Netflix, das in Corona-Zeiten den Gang ins Kino ersetzt. Und natürlich die Videokonferenzlösung Zoom, mit der auch die Kanzlerin schon Bekanntschaft machen durfte.

Ist Sharing nicht mehr Caring?

Unternehmen der "Distance“ – oder besser: "Social Distance Economy" bieten Produkte und Dienstleistungen an, die Menschen auf Abstand halten – und die sind gefragt in dieser Pandemie. Ganz anders als die "Sharing Economy", dem Hype von "The Before", wie manche Twitter Hipster die Vor-Corona-Zeit nennen. AirB’n‘B, Uber, Clever-Shuttle: Wohnungen teilen, Autos zusammen zu nutzen. Ne, lass mal. Jetzt, während Corona, will kein Mensch mit anderen fremden Menschen kuschelig nah im Auto sitzen und sich dabei anhauchen lassen. Nee und auch in Wohnungen von Fremden Türklinken anfassen – igitt! Und so stiegen die Börsen-Kurse der Distance Economy, während der Rest der Wirtschaft abrauscht. Bis jetzt…

Doch dann die Nachricht vom Impfstoff in Sichtweite. Was Schlimmeres hätte dem Aktienkurs von Peloton und all den anderen Distanz-Unternehmen kaum passieren können. Von einen Tag auf den anderen ging der Aktienkurs von Peloton um 20 Prozent in die Knie. Ähnlich war es mit Zoom und Etsy, dem Amazon für Leute, die Amazon hassen. Dafür profitierten Fluggesellschaften. Lufthansa 20 % rauf, Zoom 20 % runter: So sieht das also aus, wenn sich die Börse eine bessere Zukunft ausmalt.

Corona und die Aktienkurse

Natürlich: Wir alle wollen unser altes Leben zurück. Wir alle sind genervt, wenn in Videokonferenzen schon wieder die Dezibel-Zahl explodiert, weil Hans aus dem Controlling und Hanna aus der Verwaltung in der Teams-Konferenz nicht wissen, wie man das Mikro ausmacht. Und bei der Saufrunde über Skype bekommt man schon Kopfschmerzen, bevor man überhaupt damit angefangen hat, sich fünf Bier reinzuorgeln. Aber manches aus der Corona-Zeit sollten wir mitnehmen in die Zukunft. Unternehmen haben massiv an Co2 eingespart, weil sie gezwungenermaßen auf Videokonferenzen umsteigen mussten, anstatt für jedes noch so unwichtige Meeting in den Flieger nach Osnabrück zu steigen. Das, geldgierige Börsianer, habt ihr wieder mal nicht bedacht. Naja, wurscht wird es euch nach wie vor sein, die Klimabilanz und der Globus – auch in der Zeit nach Corona -in "The After" sozusagen. Okay, am richtigen Corona-Wording werden wir noch ein bisschen feilen.