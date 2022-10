Shahrzad Osterer und Natalie Amiri Die Hoffnung stirbt zuletzt - unser Leben mit dem Iran

Mahsa Amini war am 13. September von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie gegen die islamische Kleiderverordnung verstoßen haben soll. Was genau nach ihrer Festnahme geschah, ist bis heute ungeklärt. Fest steht, dass die 22-Jährige ins Koma fiel und am 16. September in einer Klinik verstarb. Ihren Tod führen viele auf Polizeigewalt zurück.