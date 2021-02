Streit in der Subkultur Der DIY-Szene wird Sexismus vorgeworfen - obwohl sie ihn eigentlich bekämpfen will

In der DIY-Szene wird darüber diskutiert, warum so wenige Frauen in der Subkultur sind – und warum sich so viele Männer misogyn und toxisch verhalten. Der DIY-Papst Gregor Samsa hat eine eindeutige Meinung dazu.

Damit hatte der Gründer des Labels Sounds of Suberrania Gregor Samsa nicht gerechnet. Eine Riesen Arbeit hat er sich gemacht, eine Liste von 62 Plattenfirmen aus Subkultur und Do It Yourself-Plattenfirmen geschrieben, die man in der Corona-Krise unterstützen sollte. Wochenlang saß er daran. Ein Herzblut-Projekt. Doch nach der Veröffentlichung kommt der Shitstorm. Denn alle 62 Labels, so die Kritik, würden ja von Männern geführt. Seine Reaktion darauf: „Als erstes war ich natürlich betroffen und hatte ein Gefühl aus Traurigkeit und Wut. Dieses Gefühl hatte ich vor allem deswegen, weil die Intention der Liste ja eigentlich was Positives war.“

Samsa gibt selten Interviews, aber über dieses Thema lässt er sich auf ein Telefonat mit mir ein, es ist ihm wichtig. Sein Argument: Natürlich gibt es in der Indie- und DIY-Szene Sexismus. Dass das aber zum Vorwurf gegen ihn gedreht wird, findet er ungerecht: "Diese Schwellen ein Label zu gründen, sind für einen Jungen in Fulda genauso schwer wie für ein Mädchen in Berlin. Man kann sich nicht darauf zurückziehen, dass zu wenig Frauen ein Label machen würden. Denn die Unterstützung, wenn Frauen ein Label machen würden, hätten sie.“

Gregor Samsa wehrt sich gegen die Kritik

Gregor Samsa nennt zwei Gründe, warum ihn die Kritik an seiner Person getroffen hat. Der erste: Er könne Frauen nicht dazu ermutigen, Plattenfirmen zu gründen – das müssten sie selbst machen. Der zweite: Die Grundkritik dass zu wenig Frauen Label-Chefinnen sind, geht für ihn am zentralen Problem vorbei: Gesellschaftliche Strukturen so zu verändern, dass kein Sexismus passiert. Aber warum sind dann so wenige Frauen in der Szene? Und was ist mit den Berichten von sexistischem Rockstar-Gehabe und sexuellem Missbrauch, wie er Sängern wie Ryan Adams oder Marilyn Manson vorgeworfen wird? Oder dem Skandal um das Label Burger Records, das wegen Vorwürfen von sexueller Belästigung und Vergewaltigung dicht gemacht hat?

"Für mich ist Sexismus ein Teil einer Diskriminierung. Und ein Grund, warum ich mein Label gegründet habe, war der Anspruch eine Struktur zu schaffen, die eben nicht auf Unterdrückung aufbaut." Gregor Samsa, DIY-Papst

Gregor Samsa hat auf seiner Seite "Sounds Of Subterrania" 62 DIY-Labels zusammgestellt Gregor Samsa sieht sich als falschen Adressaten der Kritik. Und natürlich ist er mit seinem DIY-Label Sounds of Subterrania wohl das Gegenteil eines Machos oder Sexisten. Aber wie kann Sexismus trotzdem passieren – in Szenen, die es sich eigentlich zur Aufgabe gemacht haben, ihn zu bekämpfen? Wo liegt das strukturelle Problem, das auch Gregor Samsa anspricht? Nachfrage bei der Soziologie-Professorin Sarah Speck. Sie forscht an der Goethe-Uni in Frankfurt in Gender Studies. Die Geschlechterforscherin hat eine neue Form von Männlichkeit erforscht. Und die könnte erklären, warum Sexismus gerade in Szenen passiert, die ihm eigentlich abschwören. Die Professorin nennt das Prinzip: „Coolness als Statuserhalt.“

„Diese coole männliche Attitüde von oft auch linken und alternativen Männern grenzt sich ab von dieser Orientierung auf Erfolg, Stabilität, Leistung, Geldverdienst oder Familienvater-Sein. Es ist eine Männlichkeit, die auf etwas anderes setzt – aber hier gibt es eine gewisse Kontinuität – für die Autonomie ganz zentral ist", erklärt Sarah Speck.

Das Prinzip der "coolen Männlichkeit"

Eigentlich hat die Wissenschaftlerin Paarbeziehungen erforscht – und zwar solche, in denen Männer nicht mehr die Alleinernährer sind. Und in diesen Beziehungen, so das Forschungsergebnis, haben viele Männer neue Muster entwickelt, um ihre Dominanz zu sichern. Sie grenzen sich zum Beispiel bewusst ab von Karriere und Erfolg und machen ihn so kleiner.

"Das Interessante bei dieser Coolness-Strategie ist, dass es ein Habitus ist, der dennoch vermag, Macht auszuüben und eine gewisse Souveränität auszustrahlen." Sarah Speck, Geschlechterforscherin

Dieses Prinzip der „coolen Männlichkeit“ könnte auch eine Erklärung dafür sein, dass gerade die subversiven Szenen ein Problem mit toxischer Männlichkeit und Sexismus haben, meint Sarah Speck. Denn der Habitus, den man für Erfolg in der DIY- oder Punk-Szene braucht, ist ein männlicher. "Als Frau ist es schwer, einen solchen Habitus zu erzeugen und dann eben letzlich auch als Peer anerkannt zu werden."

"Welche Kultur wollen wir haben?"

Paradox, denn so führt der Wille zur Inklusion und Subversion am Ende doch wieder zu Ausgrenzung. Auch Label-Chef Gregor Samsa weiß das – und fordert deshalb, gesellschaftliche Mechanismen als Ganzes zu betrachten – über eine Vision einer anderen Gesellschaft, vielleicht auf Grundlage von Kooperation und Gemeinschaft statt auf Konkurrenz und nicht über Frauen- oder Männerquoten zu streiten: „Ich habe das Gefühl, diese Debatte wird dadurch verdeckt. Die Debatte: Welche Kultur wollen wir einfach haben, wird verdeckt, dadurch, dass man einfach oberflächliche Merkmale benutzt und drüberstülpt.“