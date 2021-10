Sexcoaching am Filmset „Wir haben die Sexstellungen in Unterwäsche ausprobiert“

Wie dreht man Sexszenen sensibel? Diese Frage ist durch #MeToo auch in der deutschen Filmlandschaft angekommen. Intimitätscoachings werden deshalb an Filmsets immer populärer. Wie diese ablaufen und warum sie so wichtig sind.

Ein Kuss im Aufzug, Knutschen in der Wohnung. Vorsichtig geht Helena auf die Knie, öffnet langsam Annikas Hose. Ihr Atem mischt sich mit Musik. Das Besondere an dieser Sexszene aus der ZDF-Serie „Wir“: Sie wurde in einem Intimitätscoaching erarbeitet. „In dem Coaching haben wir darüber gesprochen, was unsere Grenzen sind“, erzählt die Schauspielerin Eva Maria Jost. „Fassen wir einander an die Brüste? Küssen wir uns an den Nippeln?“

Eva Maria Jost spielt eine der beiden Hauptrollen in „Wir“ – und Spoiler: Sie fasst ihrer Kollegin an die Brüste. Jost spielt in der gerade gestarteten Serie eine Frau, die nach 12 Jahren Funkstille ihre Jugendfreundin (gespielt von Katharina Nesytowa) wiedertrifft. Zwischen den beiden Frauen entspinnt sich zum zweiten Mal eine Liebesgeschichte, zu der auch viele Küsse und Sex gehören.

„Ah, so fühlt sich deine Haut an“ – denken sich vielleicht auch diese beiden Frauen. Aber wie läuft ein Intimitätscoaching ab? Erstmal Grenzen abstecken, im Gespräch. „Später, das war echt ein bisschen aufregend“, erzählt Eva Maria Jost, hätten sie sich entschieden, Sexstellungen in Unterwäsche auszuprobieren. „Um schon einmal aufeinander gelegen zu haben – nicht erst am Set.“ Und um zu merken: „Ah, okay, so fühlt sich deine Haut an.“

#MeToo hat Intimitätscoachings popularisiert

Der Begriff "Intimitätscoaching" ist in Deutschland noch wenig geläufig, in den USA aber schon länger präsent. Seit #MeToo, seit Machtdynamiken am Set mehr und mehr thematisiert werden, sind solche Coachings immer üblicher. Und es gibt sogar einen neuen Beruf: die Intimitätskoordinatorin. Julia Effertz, ursprünglich gelernte Schauspielerin, ist eine der ersten zertifizierten Intimitätskoordinatorinnen in Deutschland. Kurz nachdem der Fall Harvey Weinstein publik wurde, hörte sie 2018 auf dem Filmfest in Cannes zum ersten Mal von dem Beruf.

Julia Effertz, eine der ersten Intimitätskoordinatorinnen in Deutschland. „Ich war total geflasht“, erzählt sie. Denn: „Für mich war diese Logik so zwingend, dass wenn ich bei Kampfszenen einen Stunt Coordinator habe, dann muss es auch für intime Szenen jemanden geben.“ Eine Person also, die diese Szenen choreografiert und dafür sorgt, dass die Schauspieler „safe“ sind.

In den USA kündigte nach der Weinstein-Affäre erst HBO an, bei seinen Produktionen mit Intimitäskoordinatoren zu arbeiten, Netflix startete 2018 die Serie „Sex Education“ mit der Intimitätskoordinatorin Ita O’Brien – sie gilt als Pionierin. Julia Effertz hat die Ausbildung bei ihr gemacht. Vom „Tatort“ bis zu „Alles was zählt“, und von den Öffentlich-Rechtlichen bis zum Privatfernsehen hat Effertz seitdem gecoacht.

„Was für Sex möchtest du zeigen?“

Egal, wie viel Augenhöhe – zwischen Regisseur und Schauspieler gibt es immer ein Machtgefälle. „Nein“ sagen am Set ist schwierig. Und: Wenn der Regisseur „Küsst euch mal, macht einfach!“ sagt, bleiben ziemlich viele Fragen offen, so Effertz: „Wer zieht wen aus? Wer ergreift die Initiative? Gibt es Machtverschiebungen? Wie schlafen sie miteinander? Welche Positionen? Gibt es einen Höhepunkt? Wenn ja, für welche Figur? Oder für beide?“ All diese Fragen machen die Szene erst zu einer Geschichte, findet Julia Effertz.

Deshalb fragt sie die Regie „Was für Sex möchtest du zeigen?“. Dann entwickelt sie ein Storyboard. Einen Bewegungsablauf. Der kann langsam, schnell, liebevoll oder auch gewaltsam sein – aber immer geplant. Effertz will „keine Überraschungen am Set“ und „keinen Bernardo Bertolucci“ und erinnert damit an ein Negativbeispiel, den Film „Der letzte Tango in Paris“.

Maria Schneider, Bernardo Bertolucci und Marlon Brando bei den Dreharbeiten 1972. Bertolucci habe die damals 19-jährige Schauspielerin Maria Schneider mit dem Dreh einer analen Vergewaltigungsszene überrumpelt. „Und diese junge Frau weiß sich nicht zu wehren und weint echte Tränen der Wut und der Demütigungen, weil der Regisseur es ‚echt‘ wollte von ihr und nicht gespielt“, sagt Effertz. „Und das darf nicht passieren.“

Intimitätscoaches sind keine Sexpolizei

Im Jahr 1972 drehte Bertolucci den letzten Tango von Paris. Intimitätkoordinatoren gab es da noch keine. Auch heute sind Coachings längst noch kein Standard. Effertz hat zwar schon ein paar Kollegen, aber nur wenige. Eine Ausbildung für den Beruf gibt es in Deutschland bisher nicht. Und manche haben Angst vor einer Art „Sexpolizei am Set“.

Nicht so Schauspielerin Eva Maria Jost: „Ich würde das verlangen, dass es solche Coachings gibt“, sagt sie. „Für mich war es einfach total wichtig, dass es diesen Raum gab und die Möglichkeit und die Zeit, darüber zu sprechen: Was sind meine Ängste? Was sind meine Grenzen? Was möchte ich machen? Was möchte ich nicht machen?“

Annika (Eva Maria Jost, l.) und Helena (Katharina Nesytowa). Wenn sich die Schauspieler am Set wohlfühlen, dann sieht man das auch im Ergebnis auf der Leinwand. Bei „Wir“ durften sich die Schauspielerinnen nicht nur die Sexszenen, sondern auch die Musik selbst aussuchen. Bei der Sexszene tanzen sie zwischendurch nackt durch die Wohnung. Dass das Set ein Safe Space war, sieht man den Bildern an.