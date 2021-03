Sendung mit der Maus Herzlichen Glückwunsch zu 50 Jahre Diversität, liebe Maus!

Am Sonntag feiert die „Sendung mit der Maus“ ihren 50. Geburtstag: 50 Jahre Lach- und Sachgeschichten, 50 Jahre Blick in andere Lebenswelten, Erdteile und Kulturen. Wir gratulieren der Sendung, die schon divers war, als noch niemand so richtig wusste, was das Wort überhaupt bedeutet.

Von: Ben Kutz