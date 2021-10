Debatte um Sally Rooney "Im englischsprachigen Raum verläuft der Diskurs um den Übersetzungsboykott völlig anders"

Man konnte kaum daran vorbeikommen: Sally Rooney, die 30-jährige irische Romanautorin, hat in den letzten Tagen in traditionellen wie elektronischen und sozialen Medien international für viel Aufregung gesorgt. Rooney wurde in den vergangenen Jahren durch ihre Romane „Gespräche mit Freunden“ und „Normale Menschen“, weltberühmt. Beide Bücher wurden in 46 Sprachen übersetzt, „Normal People“ auch als Fernsehserie verfilmt. Wie unvermeidlich wurde Sally Rooney von der Kritik zur Stimme ihrer Generation erklärt. Jetzt erschien kürzlich ihr neuer Roman „Beautiful World, Where Are You“. Die deutsche Übersetzung „Schöne Welt, wo bist du?“ gibt es bereits, eine hebräische allerdings bisher nicht. Und das ist der Kern der Kontroverse um die Autorin.

Robert Rotifer, ein aus Österreich kommender, freier Korrespondent in London, hat vor drei Jahren einen Zündfunk Generator über BDS, kurz für Boycott, Divestment & Sanctions, produziert. Der BDS ist jene heiß umstrittene Bewegung, die in Solidarität mit den Palästinenser*innen einen Boykott israelischer Produkte propagiert. Zum aktuellen Fall von Sally Rooney hat er für uns die großen Unterschiede in der Wahrnehmung von BDS und seinen Zielen angesehen, die es vor allem zwischen der deutschsprachigen und der englischsprachigen Welt gibt.

Zündfunk: Robert, der Konflikt um die hebräische Übersetzung von Sally Rooneys Buch, ist ein weiteres Beispiel für das BDS-Phänomen. Könntest du vielleicht kurz umreißen, worum es hier geht?

Robert Rotifer: Im Großen und Ganzen könnte man sagen, es geht hier wieder um diese Debatte, in der die einen von Antikolonialismus und die anderen von Antisemitismus sprechen. In den ersten Berichten hieß es, Rooney habe sich aus Protest gegen das, was sie als israelische Apartheid-Politik gegenüber der palästinensischen Bevölkerung in Israel und den besetzten Gebieten bezeichnet, dagegen verwehrt, ihren Roman ins Hebräische übersetzen zu lassen. Diese Nachricht löste auf Plattformen wie Twitter aber auch in allerhand Kommentaren weltweit natürlich sofort sehr emotionale Debatten aus. Sie wurde des Antisemitismus bezichtigt, noch bevor die Details dieser Geschichte bekannt, geschweige denn geklärt waren. Und nachdem, wie immer in diesem Konflikt, die Standpunkte so oft von der Identität derer bestimmt werden, die sie aussprechen, muss ich vielleicht kurz selbst deklarieren: Ich komme selbst teilweise, mütterlicherseits, falls das eine Rolle spielt, aus einer in ihrer Herkunft jüdischen, aber nicht religiösen Familie, meine Verbindung mit dem Judentum ist also nicht geprägt vom Glauben, aber sehr stark von der Erfahrung des Holocaust, andererseits lebe ich seit einem Vierteljahrhundert in Großbritannien und bin mit der hiesigen postkolonialen Sichtweise auf den Israelisch-palästinensischen Konflikts vertraut. Und nachdem das geklärt ist, reden wir nun trotzdem nicht über mich, sondern darüber, was hier tatsächlich passiert ist.

Genau, denn wie du gesagt hast, ist es ja offenbar nicht der Fall, dass Sally Rooney sich grundsätzlich eine Übersetzung in Hebräische verweigert hätte.

Allerdings, sie hat seither ein klärendes Statement abgegeben, in dem sie präzisiert, dass sie das spezifische Angebot einer Übersetzung durch den israelischen Verlag "Modan" abgelehnt hat. Sie begründet das mit ihrer Unterstützung für BDS unter Berufung auf aktuelle Berichte der internationalen Organisation Human Rights Watch und der israelischen Menschenrechtsorganisation B'Tselem, die dem Staat Israel vor allem wegen seiner Siedlerpolitik in den besetzten Gebieten konkret das Verbrechen der Apartheid, also der institutionellen Rassendiskriminierung, vorwerfen. Rooney sagt in ihrem Statement, die hebräischen Übersetzungsrechte seinen immer noch erhältlich, und wenn sie einen Weg finden könnte, diese Rechte zu verkaufen, der mit den Boykott-Richtlinien von BDS zusammengeht, dann wäre sie „sehr erfreut und stolz“ das zu tun. Das hat in Reaktionen wiederum den Vorwurf eingebracht, dass es wohl keinen israelischen Verlag gäbe, der diesen Boykott-Richtlinien gerecht werden könnte, dass das also de facto einem Boykott der hebräischen Übersetzung gleichkäme. Aber ich glaube schon, dass es sich hier um eine wesentliche Differenzierung von ihrer Seite handelt, die die ursprüngliche Berichterstattung doch sehr voreilig und tendenziös aussehen lässt.

Es ändert aber nichts daran, dass genau diese BDS-Bewegung und ihr Boykott-Aufruf in Deutschland weitgehend als antisemitisch angesehen wird. Es gab ja auch einen Bundestagsbeschluss dazu. Aus deutscher Sicht bewegt sich Rooney also trotz dieses Versuchs der Klärung in einem antisemitischen Fahrwasser.

Und da kommen wir genau zu dem angesprochenen Punkt der unterschiedlichen Wahrnehmung. Wobei ich schon sagen muss, dass man auch das Fortschreiten der Debatte in Deutschland nicht mehr ignorieren kann. Ich hab natürlich auch von Großbritannien aus mitverfolgt, was für Diskussionen entbrannt sind im Gefolge von Texten wie dem des Historikers Dirk Moses zur deutschen Erinnerungskultur, die er als den „Katechismus der Deutschen“ bezeichnet, oder dem viel debattierten Essay des deutschen, jüdischen Autors Fabian Wolff „Nur in Deutschland“, der in Die Zeit erschien. Wolff hat darin selbst nicht BDS unterstützt, aber sehr wohl gegen den pauschalen Vorwurf des Antisemitismus verteidigt. Da ist also schon auch was im Gange, dem man sich nicht durch apodiktische Behauptungen so einfach entziehen kann. Aber wie du schon eingangs gesagt hast, im englischsprachigen Raum, zu dem Sally Rooney ja gehört, verläuft dieser Diskurs völlig anders.

Du hast vorhin schon anklingen lassen, hier geht es vor allem um eine postkoloniale Sichtweise.

Ja, und auch hier muss man wieder versuchen, genau zu sein, wenn man sich ansieht, wer hier wo und wofür steht. Aus sehr verständlichen, historischen Gründen reagieren Briten wirklich sehr empfindlich darauf, wenn Deutsche ihnen Antisemitismus vorwerfen. Man hat schließlich Hitler besiegt. Gleichzeitig ist aber auch der Standpunkt des progressiven Diskurs in Großbritannien von den eigenen Verbrechen der Vergangenheit, konkret des Kolonialismus geprägt. Palästina war ja übrigens auch britisches Protektorat, dieses Thema ist also tief in den postkolonialen Diskurs verwoben. Sally Rooney wiederum, ist aber eine Irin. Und Irland hat selbst eine sehr traumatische historische Erfahrung als britische Kolonie hinter sich. Sie begegnet in ihrem Statement aber auch vorbeugend denen, die die Gleichsetzung Israels mit dem südafrikanischen Apartheid-Staat und die spezielle Hervorhebung Israels ablehnen: „Natürlich sind viele andere Staaten als Israel schwerer Menschenrechtsverletzungen schuldig“, schreibt sie. Das habe aber auch auf Südafrika zugetroffen, als die Kampagne gegen die dortige Apartheid lief. Und damit bezieht sie sich auch konkret auf die im englischsprachigen Raum geführte Debatte zu ihrem Übersetzungsboykott, die sich nicht so direkt um den Antisemitismus-Vorwurf drehte, sondern eher um die Frage, ob kultureller Boykott eine kluge Sache oder vielmehr eine privilegierte Tugend-Geste sei.