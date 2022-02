Reporterin bei der Nowaja Gaseta Jelena Kostjutschenko hat einen der gefährlichsten Jobs in Russland

Sie ist bekannt für investigativen Journalismus unter schwersten Bedingungen – und als einzige unabhängige Zeitung, die immer noch landesweit als Printversion erscheint: Die Nowaja Gaseta ist in Russland eine Ausnahmeerscheinung. Wer für diese Zeitung schreibt, lebt gefährlich. Die Investigativjournalistin Anna Politkowskaja wurde 2006 in ihrem Wohnhaus erschossen. Doch trotz Anschlägen, Bedrohungen und mehrerer weiterer Morde machen die Journalisten und Journalistinnen der „Nowaja“ weiter.

Eine von ihnen ist Jelena Kostjutschenko. Sie arbeitet für die Zeitung, seit sie 17 Jahre alt ist. Wenn Jelena Kostjutschenko einen Text schreibt, will sie Geschichten erzählen, an die sonst niemand rankommt – und für die man ziemlich kühn sein muss. Da ist zum Beispiel diese Recherche, die im Dezember 2011 ihren Anfang nimmt. Jelena Kostjutschenko ist für ein Interview im Büro der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in Moskau. „Plötzlich merke ich, wie es in den Räumen unruhig wird und Menschen im Hintergrund sehr emotional diskutieren“, erinnert sie sich. „Ich frage, was passiert.“

An diesem Tag bekommt die NGO Human Rights Watch Informationen aus Kasachstan. Genauer gesagt: Gerüchte, dass es in der Stadt Schangaösen einen Streik gab und protestierende Arbeiter mitten auf dem Hauptplatz der Stadt erschossen wurden. Jelena wird klar, dass die Stadt von der Außenwelt abgeschnitten ist: „Du kannst nicht einreisen oder ausreisen, das Mobilnetz ist aus, das Internet auch.“ Für Jelena heißt das – ab nach Kasachstan! Flugtickets buchen. Zusammen mit drei anderen Journalisten vor Ort ein Auto mieten. Ein lokaler Fahrer schafft es, die Gruppe über Felder und Landstraßen in die Stadt einzuschleusen.

Vermummte Menschen in Uniform

Im Dezember 2020 erinnern Protestierende an die Toten des Schangaösen-Massakers. „Als wir ankamen, haben wir Schüsse gehört, Rauch gesehen – und uniformierte Menschen, viele davon vermummt“, erinnert sich Jelena. Da eine Gruppe auffallen würde, entscheidet sie sich, alleine weiterzugehen. Eine halbe Stunde später seien ihre Kollegen verhaftet und aus der Stadt gebracht worden. Sie läuft hingegen weiter frei durch die Stadt. Auf der Straße spricht Jelena eine Frau an, erklärt, sie sei Journalistin, und fragt: „Was passiert hier?“ Die Frau nimmt sie mit zu sich nach Hause, gibt ihr Kleidung, damit Jelena weniger auffällt. „Zusammen mit ihr und ihren Kindern war ich mehrere Tage in dieser Stadt unterwegs, in der Straßenkämpfe und Verfolgungen stattfanden.“

Sie gehen von Haus zu Haus, besuchen Familien von Protestierenden. „Ihre ältere Tochter hat dabei meine Notizen bei sich getragen, weil ein Kind nicht durchsucht wird“, erzählt Jelena. Als sie die Frau gefragt habe, warum sie ihr helfe, habe diese geantwortet: „Ich helfe nicht dir – die Welt soll erfahren, dass hier streikende Öl-Arbeiter auf der Straße von der Polizei getötet werden.“

So durchbricht Jelena Kostjutschenko als erste Journalistin die Informationsblockade und kann über die Ereignisse in Kasachstan berichten. Ihre Reportage über das Schangaösen-Massaker erscheint Ende 2011 in der Nowaja Gazeta.

Ihre Herzensthemen: Mafiosi, Korruption, Repressionen

Jelena Kostjutschenko (re.) auf dem ungenehmigten Moskauer Gay Pride 2011. Jelena Kostjutschenko, geboren 1987, wird zur jüngsten Korrespondentin im Team, hat ihr Coming-out als Lesbe, setzt sich auf der Straße für queere Rechte ein – und auf der Arbeit für das Recht, über ihre Herzensthemen zu schreiben: Mafiosi, Korruption, politische Repressionen.

„Als ich angefangen habe, wurde mir gesagt, dass ich niemals in Krisengebieten arbeiten würde, weil ich eine Frau bin“ erinnert sich Jelena. „Auch unsere Zeitung existiert nicht in einem luftleeren Raum. Auch bei uns im Team gab es viele patriarchale Muster und Stereotype, die nicht reflektiert wurden.“ Das habe sich mittlerweile verbessert. „Ich hatte großes Glück, dass ich hier gelandet bin. Hier arbeiten viele engagierte Leute, die sich sehr gut auskennen und wissen, was sie tun und warum sie es tun.“

Schreiben für die Nowaja Gaseta bleibt dabei immer eine Gratwanderung zwischen großer Resonanz und Gefahr. Seitdem Jelena für die „Nowaja“ arbeitet, wurden vier ihrer Kollegen und Kolleginnen ermordet. Zugleich hat der Chefredakteur, Dmitri Muratow, kürzlich den Friedensnobelpreis erhalten. Über die Auszeichnung ist Jelena sehr froh, sagt sie. Zwar schütze das nicht die gesamte Redaktion. „Aber wenigstens er ist dadurch in Sicherheit – zumindest will ich das glauben.“

Eingesperrt unter würdelosen Bedingungen

Muratow wollte das Preisgeld nicht behalten, die Redaktion durfte entscheiden, an wen sie es spenden. Und so ging es unter anderem an Protagonisten aus Jelenas aktueller Reportage. Diese ist in ihren Augen ihre bisher wichtigste Arbeit. Für den Artikel hat sie zwei Wochen in einem sogenannten „psycho-neurologischen Internat“ verbracht; so lautet der offizielle Name der Einrichtung, in der Menschen mit schweren Behinderungen untergebracht sind – und das unter würdelosen Bedingungen.

In dem Text geht es unter anderen um Sweta, die in einem solchen Internat lebt. „Sie ist kahl geschoren“, erzählt Jelena. „Niemand spricht mit ihr.“ Denn in ihrer Akte stehe, dass sie nichts verstehen und nur vor sich hin „vegetieren“ würde. Jelena hat Sweta kennengelernt und festgestellt: „Sie kann nicht nur sprechen. Sie schreibt auch noch wunderschöne Gedichte.“ Nach dieser Geschichte hätten ihr ganz unterschiedliche Leser geschrieben, die Resonanz sei groß gewesen. „Genau wie ich hatten sie nicht gewusst, in welcher Hölle ein Teil unserer Gesellschaft leben muss.“