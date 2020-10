Interview mit Róisín Murphy „Irgendwas zieht mich immer nach Deutschland zurück“

Róisín Murphy ist zurück. Mit ihrer brandneuen Solo-Platte „Róisín Machine“ vereint sie Kapitalismus-Kritik mit britischem Disco-Flair. Im Interview hat sie uns verraten, warum sie Deutschland - speziell München - so liebt.

Róisín Murphy kennen viele noch aus den 90ern, als sie bei Moloko sang. Davon hat sie sich emanzipiert – und ist heute wohl so etwas wie die Discoqueen unserer Zeit. Vor einer Woche ist ihr neues Album „Róisín Machine“ erschienen, wir haben mit ihr darüber gesprochen.

Zündfunk: Das erste Stück auf deiner neuen Platte, wurde zuerst in München veröffentlicht. Warum?

Róisín Murphy: Ja, klar, meine Platte beginnt mit einem Stück, das das Münchner Label Permanent Vacation vor Jahren rausbrachte. Die waren echt nett, sie haben damals sogar ein tolles Video zu „Simulation“ gedreht. Das ist mir weder davor oder danach nicht mehr passiert, dass sich jemand so für mich reinhängt. Einfach so!

Bei deinem letzten Konzert in München hattest du fast bei jedem Song ein anderes Kostüm an. Warum spielen die bei dir eine so wichtige Rolle?

Ich habe immer Gelegenheit, meine Kostüme zu tragen und zu zeigen. Zwischen März und Juni habe ich zum Beispiel viele neue Songs online vorgestellt - bei allen Lockdown-Auftritten. Meine Live-Kostüme liegen überall im Haus verstreut herum. Letztes Jahr im Sommer habe ich einige mitgebracht in den schönen Olympia-Park in München. Das war ein schönes Open Air. Ich habe viel Bier getrunken. Aus riesigen Gläsern. Aus größeren Gläsern habe ich noch nie getrunken. Das weiß ich noch genau.

Wirst du auch in der Zukunft mit deutschen Labels zusammenarbeiten?

Der Draht zu Deutschland wird bestehen bleiben. Ich darf schon mal verraten, dass mein nächstes Album von DJ Koze aus Hamburg produziert werden wird, wir arbeiten seit fünf Jahren dran und wird bald fertig. Irgendetwas zieht mich immer wieder nach Deutschland zurück. Eure Club-Szene ist toll - ich war letztes Jahr auch nochmal im Berghain in Berlin und war richtig aus, richtig tanzen. Ihr wisst wie man feiert, ihr wisst wie man gute Musik macht!

Was macht dein aktuelles Album - „Róisín Machine“ – so besonders?

Ich bin eher eine sanfte Maschine, ich halte wenig Druck aus. Aber ich kann gut abliefern - von Lyrics bis zu Visuals. Die Platte ist beeinflusst von dem britischen Kultur-Theoretiker Mark Fisher. Ich habe mir seine gesammelten Schriften gekauft. Er schreibt über meine Lieblings-Regisseure Ballard und Cronenberg. Er versteht es, soviel miteinander zu verknüpfen - durch seine sozio-politischen Ideen. Und seine Kapitalismus-Beschreibungen. Es gibt mir das Lied “Kingdom of Ends”. Das bezieht sich direkt auf Fisher und seinen Text über das Ende des Kapitalismus und das Ende der Wünsche. Und beim Lesen stolpere ich auch über eine Rezension von ihm über Moloko - meine erste Band! Er hat uns nicht mal verrissen, gottseidank! Er schreibt, dass ich die Queen des Glam-Rock wäre. Einige Textzeilen meines Songs habe ich direkt bei ihm geklaut und versucht, dem Stück auch Glam zu geben. Darum schimmern da etwas Roxy Music und Brian Eno durch. Und so ist Mark Fishers Welt nun mit meiner Welt verbunden.