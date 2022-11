Robocop-Kraus-Comeback „Hey, ihr hässlichen alten Männer, wollt ihr nicht mal wieder live spielen?“

Zusammen mit The Notwist und Slut zählen The Robocop Kraus zu den Indie-Lieblingen aus dem Süden. Nach sechs Alben und hunderten von Konzerten in aller Welt lösten sich die Band aus Hersbruck 2010 auf, um sich anderen Jobs zu widmen. Nun sind die Robos zurück!

Was für eine Freude! Eine der energetischsten Indierock-Bands aus dem Lande will es nochmal wissen. The Robocop Kraus waren Ende der 90er die Speerspitze dessen, was als „Sound Of Hersbruck“ galt – sozusagen das „fränkische Weilheim“. Aus dem kleinen Ort an der Bahnstrecke Nürnberg–Bayreuth kam nach dem Millennium eine Handvoll weiterer Indiebands wie Yucca oder The Audience. Deren Sänger Bernd Pflaum ist heute solo als „Bird Berlin” unterwegs. Am bekanntesten waren aber The Robocop Kraus – kurz: die Robos. Sänger Thomas Lang mit der schneidend-markanten Stimme – dazu ein perfekt eingespieltes Post-Hardcore-Freundesteam.

Von der ‚Fusion‘ wachgeküsst

Der Zündfunk präsentierte ihr letztes Konzert im Sommer: Die Robos spielten beim Gitarren-Festival in ihrer alten Heimat Hersbruck. Längst arbeiten sie in anderen Berufen: als Lehrer, am Theater, in Ulm, Erlangen, München. Nun machen sie wieder Musik. Bassist Tobias Helmlinger erzählt, dass es wieder losging, als sie von einem renommierten Festival angefragt wurden: „Die Band hatte sich zu einem ausgedehnten Winterschlaf hingelegt und wurde von der ‚Fusion‘ wachgeküsst. Da kam eine Anfrage, die so lustig war, dass wir nicht Nein sagen konnten. Die ging ungefähr so: ‚Hey, ihr hässlichen alten Männer, wollt ihr nicht mal wieder live spielen?‘ Und das konnten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen.”

Unfinished Business

Da die Fusion ihr Line-Up immer gut geheim hält, machte der Auftritt von Robocop Kraus beim Kult-Open-Air in MeckPom 2014 vorher nicht die Runde. Hier und da gab es danach ein Konzert in neuer Besetzung, doch alles unter dem Radar. Es sollte weitere sieben Jahre dauern, bis die Robos endgültig aus dem Winterschlaf erwachen sollten. Während Corona wurde viel telefoniert. Auch Johannes Uschalt, erster Schlagzeuger der Band, und länger nicht mehr auf der Bühne dabei, kribbelte es wieder in den Fingern: „Tommy, der Sänger, und ich sind alte Schulfreunde, wir haben öfter mal telefoniert. Da war auch die Zeit des Viel-Zuhause-Sitzens schuld: ‚Mensch, das wäre doch super, Unfinished Business, irgendwie muss man doch noch jetzt was machen!‘ Dann haben wir alle abtelefoniert und gesagt: ‚Jetzt bringen wir die Band wieder zusammen‘.“

Dann ging alles ruckzuck: The Robocop Kraus beschließen schon beim ersten Treffen im Proberaum, dass sie nun zu sechst spielen – also die Mitglieder der früheren und späteren Besetzung zusammen. Und dass sie zum Teil an den Instrumenten rotieren werden. So kommt mehr Abwechslung in den Sound.

Comeback zum 25-jährigen Bandbestehen