Neue Sci-Fi-Serie "Raised By Wolves" Ridley Scott erschafft die "Mutter" des Grauens

Ein Corona-Nebeneffekt: Umsatzsteigerungen bei den Streaming-Anbietern. Das hat auch Ridley Scott verstanden. Er beteiligt sich an einer neuen Science-Fiction-Serie. In "Raised by Wolves" geht es um zwei Androiden, die auf einem fernen Planeten eine neue Menschheit züchten sollen. Das versuchen sie, ohne Rücksicht auf Verluste.

Es ist erstmal keine Überraschung, dass "Raised by Wolves" eine Dystopie ist. Wie die allermeisten Science-Fiction-Geschichten gehen die Macher davon aus, dass die Welt, wie wir sie kennen, untergehen wird. In diesem Fall durch einen verheerenden Atom-Krieg, der die Menschheit fast völlig ausgelöscht hat. Ein Krieg - und das ist wichtig - der aus religiösen Gründen geführt wurde. "Die Erde wurde durch einen großen Krieg zerstört. Ich wurde progammiert, euch zu beschützen. Jetzt fangen wir neu an", erzählt die Hauptfigur der Serie. Das ist in "Raised by Wolves“ ist ein Android, ein Roboter in Frauengestalt namens "Mutter". Zusammen mit einem männlichen Androiden namens - richtig vermutet - "Vater" landet sie auf dem Planeten Kepler 22b. Ihre gemeinsame Mission: Die Aufzucht einer neuen Menschheit aus der Petrischale.

Roboter in Frauengestalt mächtigstes Wesen auf dem Planeten

Der fremde Planet, die Androiden, die archaischen Behausungen und die futuristischen Raumschiffe - das sieht alles super aus. Man ist von Anfang an von den Bildern dieser Phantasiewelt gefangen. Und in die Gestaltung haben die Leute um den Showrunner Aaron Guzikowski auch das meiste Geld gesteckt. Dafür hat man an den Schauspielern gespart. Es gibt hier keine Stars zu sehen, aber die Darstellerin der "Mutter", die 34-jährige Dänin Amanda Collin, dürfte durch "Raised by Wolves" berühmt werden.

Als Roboter kennt sie nur ein Ziel: Ihre Mission zum Erfolg zu führen. Aber sie hat Feinde: Ein Raumschiff voller überlebender Menschen - eine Art Arche - ist auf dem Planeten gelandet. Der einzige Planet auf dem Menschen noch leben können. Mutter schärft ihren allmählich ins Grundschulalter gewachsenen Kindern ein, nicht auf diese anderen Menschen zu hören. Denn die halten es für eine Sünde, wenn Androiden Menschen aufziehen. Der Krieg geht also weiter, auf Kepler 22b und auch im Weltraum. Denn anders als der harmlose Vater ist "Mutter" eine ungeheuer mächtige und wandlungsfähige Maschine. Ja, der Feminismus ist bereits durchgesetzt in der Serie "Raised by Wolves". Mutter kann fliegen, sie kann in andere Körper schlüpfen, vor allem aber kann sie töten, indem sie einfach ihre Stimme erhebt.

Nichts für schwache Nerven - zutiefst amerikanisch

Immer, wenn diese unheimliche Mutter zornig wird, versetzt einen Regisseur Ridley Scott in Abgründe des Grauens. Mutter wirkt dann wie eine Mischung aus Sigourney Weaver und dem Original-Alien – tatsächlich ist sie ein ambivalente Figur. Es ging den Machern der Serie um den Diskurs um die Künstliche Intelligenz. Wie viel Macht darf man Androiden zugestehen? Entwickeln sie mit der Zeit eine Art höhere Moral, die der des Menschen überlegen ist? Und was bedeutet das für alles Religiöse, wenn die Mutter-KI unserer alten Vorstellung von Gott, den sie strikt ablehnt, gefährlich nahekommt. In dieser Serie ist das der entscheidende Konflikt. Mutter - die mächtigste Waffe der Welt - muss zerstört werden, so beschließen es die überlebenden, einstigen Erdbewohner.

Mit anderen Worten: "Raised by Wolves" ist kein Kinderkram und auch nichts für schwache Nerven. Und die Serie ist zutiefst amerikanisch, denn die Widersprüche zwischen religiöser Ethik und wissenschaftlich-abgesicherten Fakten werden dort viel heftiger ausgetragen als bei uns. Wer sich trotzdem darauf einlassen will, bekommt jedenfalls spannende Unterhaltung geliefert, und tatsächlich auf Ridley-Scott-Niveau.