Twitterschau Rezo zerstört zum zweiten Mal die CDU - und das sind die Reaktionen

Rund fünf Wochen vor der Bundestagswahl 2021 geht ein neues Zerstörungsvideo von Rezo viral. Das Video hat nach zwei Tagen schon 1,7 Millionen Abrufe. Gegenstand der Abrechnung sind Politikerinnen und Politiker, die sich "Respektlosigkeiten und klare Unwahrheiten der Bevölkerung gegenüber geleistet haben" - oder wie Rezo es ausdrückt: Ihr "Scheitern und Verkacken in essenziellen Skills". Auf der Anklagebank sitzen im Grunde alle Parteien. Heraus stachen dann aber doch Kanzlerkandidat Armin Laschet und die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner.

140 Quellen und "'ne Menge Arbeit" stecken laut Rezo in dem Video: Die Kritik an Rezo erstreckte sich deshalb auch weniger auf inhaltliche Fehler, denn auf Äußerlichkeiten:

Nicole Diekmann Interessant, dass BerufskollegInnen hier herablassend bis empört über Rezo (NICHT seine Inhalte) twittern, der sei ja kein Journalist, um im nächsten Atemzug zu bemängeln, die Union hätte den Anschluss an die Jugend verloren. Der Jugend ist egal, wie sich jemand nennt. Wir hier

Nora Schareika Hat sich heute früh in den @CDU-Zentralen tausendfach so abgespielt. #Rezo https://t.co/f75SyBFuxM

OMAS GEGEN RECHTS -Power Team #Rezo nervt. Sein "Denglish-Jugend-Speeach" schwer zu ertragen. ABER: das ist auch schon alles, was wir dagegen sagen können. Wir sind sehr froh, dass es solch voll derb krasse dudes gibt, die weirde moves ansprechen. Danke! Nehmt euch die Zeit, hört zu. https://t.co/aP4aW3PBI9

Mrs. Penny Ich hatte bis eben keine Ahnung, wer #Rezo eigentlich ist, aber jetzt möchte ich 'todeslost inkompetent' in meinen Sprachgebrauch aufnehmen. Chapeau!

Doch ihnen sei gesagt: Rezos Video heißt "Zerstörung Teil 1: Inkompetenz". Was wohl in Teil 2 dran kommt? Vielleicht was für Christian Lindner?